Tina Cipollari, chi è?/ Da tronista di Uomini e Donne a opinionista: “In studio solo per giocare”

La storia di Tina Cipollari e il suo trono a Uomini e Donne

Tina Cipollari, volto iconico di Uomini e Donne, sarà una degli ospiti di Verissimo. Insieme a Silvia Toffanin, la famosa opinionista parlerà della sua vita e dell’uscita del suo nuovo romanzo: “Piume di Struzzo”. Maria Concetta Cipollari (in arte Tina), è nata a Viterbo nel 1966; il suo carattere irriverente e ironico la porta per la prima volta all’interno dello studio di Uomini e Donne nel 2002, in veste di tronista. Il suo trono è stato uno dei momenti più iconici del programma di Maria De Filippi, quella giovane ragazza bionda di Viterbo sembrava nata per stare sotto i riflettori.

La schiettezza di Tina e il successo ottenuto nel 2002, hanno portato la conduttrice Maria De Filippi a sceglierla come opinionista fissa del programma e tutt’ora Tina è uno dei volti più noti della televisione italiana. L’esperienza come tronista di Uomini e Donne aveva portato nella vita della Cipollari anche il suo grande amore: Cristian Maria Nalli ( detto Kikò). Tina e Kikò si sono sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco. Nel 2018 però la storica coppia di Uomini e Donne ha deciso di porre fine al matrimonio e poco dopo l’opinionista si è fidanzata con l’imprenditore Vincenzo Ferrara.

Il nuovo romanzo di Tina Cipollari e le critiche a Federica Anversano

All’interno dello studio di Verissimo, Tina Cipollari parlerà anche del suo nuovo romanzo: “Piume di Struzzo”, che uscirà il 25 ottobre. Un passo del libro della famosa opinionista di Uomini e Donne dice: “Sono sempre andata avanti guidata dall’istinto, come il bruco che tesse il bozzolo senza sapere che diventerà farfalla”. Per Tina l’istinto non è una pulsione animalesca, l’opinionista ha spiegato: “L’istinto è come una stella in cielo che ti chiede di seguirla per trovare la strada del tuo destino”.

Parlando della sua carriera televisiva, non c’è dubbio che Tina Cipollari usi invece un altro tipo di istinto, quello che la porta a dire esattamente tutto ciò che pensa sulla base delle sue sensazioni, che a detta sua, non sbagliano quasi mai. All’interno di Uomini e Donne, come gli amanti del programma ben sanno, Tina ha “un’acerrima nemica”, Gemma Galgani, ma pare che ultimamente ci sia anche un’altra figura del programma che non le vada tanto a genio. La donna in questione è la tronista Federica Anversano, secondo Tina, alla ragazza sembra non piacere nessuno, eppure non li elimina. L’ultima dichiarazione della Cipollari è stata: “C’è chi è in studio solo per giocare, perché è interessato alla notorietà”. A chi si sarà riferita?











