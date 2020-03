Aurora Ramazzotti: “chiedo scusa per essere uscita”/ “Proteggete la vostra famiglia”

Aurora Ramazzotti fa mea culpa e si scusa pubblicamente per essere uscita nonostante le misure restrittive fissate dal Governo per l’emergenza coronavirus. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti spiega di essere uscita quando le misure erano meno restrittive. Nonostante tutto, però, Aurora ammette di aver fatto una sciocchezza e, chiedendo pubblicamente scusa a tutti, esorta i tantissimi giovani che la seguono, a non seguire il suo esempio e a stare in casa per proteggere la propria salute e quella delle persone care. “ Mi sento di dovervi delle scuse e di parlarvi di un paio di cose. Devo fare una premessa. Innanzitutto io la settimana scorsa riconosco di aver affrontato questa cosa con leggerezza perché sono uscita un paio di volte anche se non avrei dovuto. Non c’erano ancora le restrizioni, ovviamente, però io sapevo di questa situazione” – fa sapere Aurora che, tuttavia, era già a conoscenza della cosa essendosi documentata sin dai primi contagi in Cina.

AURORA RAMAZZOTTI, L’APPELLO AI GIOVANI: “NON SIAMO UN’ECCEZIONE ALLA REGOLA”

Consapevole di essere seguita da tantissimi giovani e di dover dare il buon esempio, Aurora Ramazzotti ha deciso di raggiungere la propria famiglia per trascorrere con lei il periodo di quarantena spiegando che, d’ora in poi, uscirà solo per andare a lavoro ed esorta tutti i ragazzi come lei a fare lo stesso. “ Ragazzi noi non siamo un’eccezione alla regola. Anche se ci viene detto che possiamo uscire a fare attività all’aperto, non possiamo. Anche se c’è scritto sul documento ufficiale che noi possiamo uscire per andare a fare attività sportiva, non possiamo uscire per andare a fare attività sportiva, perché noi non siamo un’eccezione alla regola”, ha spiegato la primogenita della Hunziker. Poi l’invito a rispettare le regole evitando di uscire per fare una passeggiata o per allenarsi perchè se tutti la pensassero così “ questo virus continuerà a spargersi e ci stanno chiedendo in tutti i modi tutto il personale sanitario di rimanere a casa”. Infine, chiedendo ancora scusa per la leggerezza commessa negli scorsi giorni, conclude: “ Io mi sono scusata per non averlo fatto prima, veramente mi duole il cuore: sono stata impulsiva, sono stata scema. Per favore, non siatelo anche voi. Proteggete i vostri cari, la vostra famiglia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA