Aurora Ramazzotti: “io come papà Eros”/ “É un uomo fragile, mi prendo cura di lui”

Aurora Ramazzotti, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Grazia, racconta il rapporto speciale che ha con papà Eros. Molto simile a lui caratterialmente, Aurora confessa di essere legatissima al padre di cui porta nel cuore soprattutto una frase che le disse quando decide di fare il provino per X Factor. «Quando avevo 18 anni mi sono iscritta ai provini per X Factor e nel giro di un giorno tutti hanno saputo che avevo mandato la richiesta. Mio padre disse una frase che non ho più dimenticato: “Puoi fare quello che vuoi, ma ricordati sempre chi sei. E soprattutto che prima devi studiare», racconta Aurora. Seguendo il consiglio del padre, dopo X Factor e Vuoi Scommettere?, Aurora ha deciso di rimettersi a studiare ed oggi frequenta un’accademia di spettacolo: «Lavoro da cinque anni e sentivo il bisogno di imparare. Lo spettacolo è un mondo complesso», spiega.

AURORA RAMAZZOTTI: “IO SONO COME MIO PADRE, SENTO IL BISOGNO DI STARE DA SOLA”

Aurora Ramazzotti, cresciuta con i genitori separati, è legatissima sia a mamma Michelle Hunziker che a papà Eros. A proposito del rapporto con il padre, Aurora dice: «Parliamo molto, il nostro è un grande amore, mi sento protettiva nei suoi confronti. È un uomo vero e, come tutti gli uomini veri, è anche fragile. Ho spesso l’istinto di prendermi cura di lui». Poi aggiunge: «Papà è un orso, ama stare per i fatti suoi. Io sono come lui, felice con gli altri ma poi a un certo punto sento il bisogno di stare da sola. Amo il silenzio, rifletto, mi vengono le idee». Sia Michelle Hunziker che Eros Ramazzotti hanno fatto ad Aurora quattro splendidi regali: mamma Michelle le ha regalato le sorelle Sole e Celeste mentre papà Eros la sorella Raffaella Mario e il fratello Gabrio. Pensando ai suoi quattro fratelli, infine, Aurora confessa di avere un sogno: «Io sono una sorella quasi zia. Loro sono parte di me, li amo. Celeste e Gabrio, rispettivamente il figlio di mia madre e di mio padre, hanno sei giorni di differenza. Andranno a scuola insieme, chissà. Sogno un giorno di farli comunicare, di essere il loro “ponte”», conclude.

