Aurora Ramazzotti compie 23 anni/ Video, Michelle Hunziker ed Eros: dediche al miele

Oggi Aurora Ramazzotti compie 23 anni e mamma Michelle Hunziker ha deciso di scrivere una dolcissima dedica. Condividendo uno scatto che la ritrae da bambina, la conduttrice che ieri è tornata in pista con All Together Now in onda su Canale 5, ha scritto nella didascalia un lungo pensiero per la sua primogenita: “Il mio Angelo…23 anni oggi…ancora non riesco a crederci…sono le 8:05 del mattino… mi si erano appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera. …e tu stavi per affacciarti a questo mondo. Ero la ragazza più felice dell’universo. Ti avevo portato sotto il cuore per 41 settimane… (non ne volevi sapere di nascere si stava troppo bene al calduccio questa cosa tra l’altro non è mai cambiata!!! sei sempre stata una dormigliona). Poi alle 10.26 eccoti li…tra le mie braccia!!! Eri bellissima, nera di capelli e sembravi una piccola cinesina…la cosa che non dimenticherò mai più nella vita è il momento in qui hai aperto gli occhietti e mi hai guardato …avevi delle labbra a forma di cuore… ti amo infinitamente. Auguri pupi”.

Tanti auguri Aurora: le dediche di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Tantissimi i commenti da parte dei follower: “Auguri alla tua bellissima bambina per noi mamme saranno sempre le nostre piccoline… essere mamme è il dono più bello al mondo. Siete Stupende entrambe”. E ancora: “Tantissimi auguri ad Aurora, mia figlia è nata 5 giorni dopo infatti il 10 anche lei compirà 23 anni, è come la tua una brava ragazza. Ancora tantissimi auguri”. Dediche d’amore anche da parte di papà Eros Ramazzotti. Prima condividendo una foto (“Il mio sole bellissimo… auguri amore mio”) e poi un tenerissimo video dove Aurora piccolissima mentre canta in sala d’incisione. Auguri di cuore anche da parte di Tommaso Zorzi, uno dei suoi migliori amici: “Amare non è privilegio, è solo abilità. E ridere di ogni problema, mentre chi odia trema”. Tanti auguri amore mio”, ha scritto l’influencer pubblicando una serie di scatti in sua compagnia. Aurora è molto amata da amici, parenti e follower che costantemente sensibilizza contro gli haters e le violenze verbali.

Visualizza questo post su Instagram ❤️🎂💜 @therealauroragram Un post condiviso da Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) in data: 5 Dic 2019 alle ore 2:42 PST





