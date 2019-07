Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli/ Cattiverie ingiuste: ecco perché

Tra Aurora Ramazzotti e Marica Pellegrinelli c’è sempre stato un rapporto di stima e amicizia. La modella è stata al fianco di papà Eros per dieci anni. Dopo la rottura, la donna è stata fortemente criticata, specie dal popolo della rete che l’accusa di aver “brillato” della luce del cantante per acquisire popolarità nel corso degli anni. Dopo la notizia di gossip di una presunta liason con un noto imprenditore poi, gli haters si sono infiammati ancora di più, accusando questo “terzo incomodo” di essere stato la causa principale del divorzio con il cantante romano. Secondo ciò che riferisce Il Giornale, pare che Aurora abbia difeso l’ex moglie del padre: “anche se non pubblicamente, si sarebbe espressa sulla situazione attuale prendendo le difese di Marica Pellegrinelli. Le due hanno stretto un fortissimo rapporto durante gli anni in cui lei e suo padre sono state insieme, diventando ottime amiche. Aurora avrebbe ritenuto inopportune le offese e le critiche alla ex moglie del padre, dimostrando quindi che tra le due ci sarebbe ancora un ottimo rapporto”.

Anche Aurora Ramazzotti difende Marica Pellegrinelli

Sembra che la figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker stia difendendo la seconda moglie del padre a spada tratta, riconoscendole ottime qualità da madre e non solo. Ricompariranno ancora insieme sui social? Nel frattempo, anche il cantante romano ha preso le difese della sua ex moglie. Tramite un video Eros, ha tessuto le lodi di Marica Pellegrinelli, smentendo presunte voci di tradimento. “Ho letto molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana, ma vi dico che non è quello che pensate: è una situazione che si trascinava da tempo e abbiamo deciso di dividerci. Non sono vere le schifezze che ho letto”. Eros Ramazzotti ha affidato a un video postato sul suo account ufficiale Instagram la difesa a spada tratta della ex moglie. “Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice”, dice il cantautore. “La cosa migliore è ascoltare la mia musica, chi vuole. Il resto lasciatelo ai pettegolezzi di basso livello” ha poi concluso.

