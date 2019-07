Aurora Ramazzotti “perché bevevo?”/ Dalle trasgressioni all’amicizia con Sara Daniele

Il passato di Aurora Ramazzotti non è stato di certo facile. Mettendo da parte il fatto che l’agio non è mai mancato in casa sua, altri problemi l’hanno di certo messa a dura prova in questi anni. Dal divorzio di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, alla setta che aveva irretito quest’ultima e alle famose minacce con l’acido che la fanno vivere sotto scorta, molti momenti difficili hanno bussato alla sua porta e lei sicuramente non è andata avanti sempre dritta per la sua strada, anzi, alcune volte si è lasciata andare a trasgressioni che avevano il sapore di un richiamo di attenzioni. Oggi, con il senno di poi e lontana dai problemi con l’alcol che qualche anno fa l’hanno ridotta in coma etilico, Aurora Ramazzotti si racconta in un lungo post su Instagram che ripercorre alcune delle motivazioni che l’hanno spinta ad essere una “cattiva ragazza” in alcuni momenti e le stesse che oggi la spingono ad essere diversa dagli altri e, quindi, “brava ragazza”.

DALLE TRASGRESSIONI ALL’AMICIZIA CON SARA DANIELE

Pubblicando una serie di foto che la ritraggono con la sua grande amica Sara Daniele, figlia del compianto Pino, Aurora Ramazzotti parla di quegli anni di trasgressioni passati cercando attenzioni e approvazioni da chi, forse, non avrebbe dovuto volerle: “Da bambina ero insicura. Molto di quel che facevo era una ricerca di approvazione. Trasgredivo perché mi rendeva diversa, ora penso che la vera trasgressione sia comportarsi bene. “Bene” – concetto relativo, ma sono certa che a buon intenditor poche parole”. Quella che indossava era una maschera che portava in giro andando alla ricerca della sua personalità, della sua vita troppo spesso piena di gente e non incentrata sugli amici veri, quelli che adesso può contare sulle dita di una mano, Sara compresa: “Negli anni ho realizzato di non aver bisogno di approvazione perché nessuno mi vedrà mai come mi vedo io stessa… Inutile quindi dare importanza all’idea che qualcuno ha di noi perché per quanto ci proviamo non sarà mai quello che speriamo. Questo forse è il bello del rapportarsi con gli altri: lasciare a ciascuno qualcosa di diverso, perché la diversità è ciò che ci rende speciali“. E alla fine il lungo post si conclude proprio con una sorta di dedica alla dolce Sara: “L’amicizia quindi per me è leggerezza. Esserci l’uno per l’altra senza mai dimenticarci chi siamo. Senza mai pretendere di compiacere a tutti i costi, senza mai pretendere e basta. Crescere insieme, imparare cose nuove anche di noi stessi. L’amicizia è un valore aggiunto che decidi tu… E @saradanielee la conto sulle dita della mia mano, questo è per certo”.

Ecco il post integrale:





