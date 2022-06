Aurora Ramazzotti, il trikini è bollente: ombelico e underboob in mostra/ Web in tilt

Aurora Ramazzotti e il trikini da favola: l’ombelico e l’underboob fa impazzire tutti

Bellissima, con un fisico mozzafiato e al top della forma, Aurora Ramazzotti si è concessa qualche giorno al mare con gli amici e il fidanzato Goffredo Cerza indossando il trikini. Il colore scelto è un must per l’estate 2022 ovvero il lilla. Il trikini indossato dalla figlia di Michelle Hunziker lascia scoperto l’ombelico e l’underboob ovvero la parte bassa del seno. Un look che ha fatto impazzire i fan che hanno particolarmente apprezzato l’0outfit da spiaggia scelto da Aurora.

Tantissimi i like dei fan e i commenti, anche da parte di amiche e influencer famose. “Sbam”, scrive Giulia Salemi pubblicando anche una fiamma che indica il look infuocato scelto da Aurora. Il fidanzato Goffredo Cerza, invece, preferisce lasciare alla sua dolce metà un cuore rosso.

Aurora Ramazzotti e l’amore con Goffredo Cerza

Oltre che in compagnia delle amiche, Aurora Ramazzotti si è concessa la giornata al mare anche insieme al fidanzato Goffredo Cerza con cui fa coppia fissa da anni. Aurora e Goffredo, bellissimi, complici e sempre più innamorati, di fronte ai rumors su una presunta crisi circolati negli scorsi mesi, hanno risposto con i fatti mostrandosi sempre più uniti sui social. Ed è così che si mostrano mentre, in barca, si lasciando andare ad un romantico abbraccio.

La primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, dunque, si gode i primi assaggi d’estate con il fidanzato e gli amici e regalando ai 2,3 milioni di followers che la seguono con tantissimo affetto, delle foto davvero mozzafiato.

