Aurora Ramazzotti nasconde una gravidanza? / Spuntano messaggi sospetti

Aurora Ramazzotti e il caso “pancino sospetto”: spuntano delle Instagram stories sibilline

Aurora Ramazzotti è incinta di Goffredo Cerza? Questo è l’interrogativo che sorge spontaneo in queste ore, dal momento che tra le nuove Instagram stories la figlia di Aurora Ramazzotti e Eros Ramazzotti fa allusioni ad uno status di gravidanza.

“Ho sognato di essere incinta di 8 mesi, nessuno se n’era accorto – scrive la figlia d’arte a corredo di un nuovo scatto postato tra le stories, per poi proseguire -, e dicevo a tutti che era solo aria”. Un messaggio dalla difficile interpretazione quello che ha lanciato l’artista dal talento poliedrico, che potrebbe voler preannunciare a mezzo social una possibile gravidanza in corso per Aurora Ramazzotti, la figlia primogenita che la showgirl svizzera e naturalizzata italiana Michelle Hunziker ha concepito con il cantante capitolino, Eros Ramazzotti.

Ma non è tutto. Perché poi in un video sempre mostrato tra le stories su Instagram, Aurora Ramazzotti ironizza sul suo apparente “pancino gonfio” (senza chiarire se stia forzando la pancia in fuori, con un posa apposita per fare ironia, o no): “Anche voi avete mangiato qualcosa di… No perchè c’ho proprio l’aria..”.

C’è da dire che Aurora, fidanzata ufficialmente con l’ingegnere Goffredo Cerza, è avvezza al bodyshaming, ossia alla tendenza che il popolo del web ha di giudicarla sull’aspetto fisico, motivo per cui i suoi ultimi messaggi social potrebbero voler esorcizzare con ironia delle possibili voci su una sua gravidanza apparente dovute a un “pancino sospetto”. Al momento Aurora Ramazzotti non chiarisce quindi se sia incinta o no. Tuttavia, prende sul serio il rilascio della nuova musica del padre ed ex marito di Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti.

Esce il nuovo singolo di Eros Ramazzotti: la reazione di Aurora

Nel dettaglio la figlia d’arte condivide su Instagram il nuovo singolo firmato Eros Ramazzotti, che è disponibile su tutte le piattaforme musicali, dal titolo Ama. “Perché anche tu lo sai, lo capirai, che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia”, canta Eros Ramazzotti nel nuovo lavoro, che Aurora già intona a squarciagola.











