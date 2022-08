Aurora Ramazzotti incinta?/ L’amico Tommaso Zorzi rompe il silenzio e…

Tommaso Zorzi commenta il gossip sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è davvero incinta? E’ questa la domanda che si stanno ponendo i fan della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che potrebbero diventare presto nonni. La smentita, ma anche la conferma dell’indiscrezione esclusiva riportata dal settimanale Chi non è ancora arrivata. Ciò che è arrivato, invece, è il commento di Tommaso Zorzi, il migliore amico di Aurora. La notizia della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti resa pubblica da Chi secondo cui mamma Michelle e papà Eros sarebbero felici di diventare nonni è stata immediatamente ripresa da tantissime testate.

Aurora Ramazzotti presto mamma?/ La reazione di Eros e Michelle Hunziker...

In particolare, la notizia è stata ripresa anche dalla pagina Trash Italiano e, sotto il post, è apparso il commento di Tommaso Zorzi. L’influencer e vincitore del Grande Fratello Vip 5 avrà confermato o smentito la notizia della gravidanza?

Le parole di Tommaso Zorzi

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno per allargare davvero la famiglia? La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta a gennaio? Domande a cui, per il momento, non ci sono ancora risposte. Stando a quello che ha scritto Tommaso Zorzi, infatti, anche quest’ultimo non sarebbe ancora a conoscenza della notizia.

Aurora Ramazzotti è incinta: primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza/ Scoop di Chi…

“Aurora Ramazzotti è incinta”, ha scritto Trash Italiano. “Ma, a me non risulta”, è stata la risposta di Tommaso Zorzi. Dopo il commento di Zorzi, sono diversi gli utenti che credono che Aurora non sia incinta. Sarà davvero così?

LEGGI ANCHE:

Aurora Ramazzotti/ Tra misteriosi test di gravidanza e 'lezioni di ses*o' Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA