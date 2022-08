Aurora Ramazzotti presto mamma?/ La reazione di Eros e Michelle Hunziker…

Aurora Ramazzotti e il gossip sulla presunta gravidanza

Michelle Hunziker non ha mai nascosto di voler essere una nonna giovane. La figlia Aurora Ramazzotti, tuttavia, ha sempre frenato i desideri della mamma, ma oggi, il sogno di mamma Michelle potrebbe diventare realtà. Secondo un’esclusiva del settimanale Chi, Aurora sarebbe incinta del primo figlio e dovrebbe diventare mamma a gennaio. Un gossip che arriva a settimane di distanza da quello lanciato sempre da Chi che aveva pizzicato Aurora e la Hunziker in farmacia per l’acquisto di un test di gravidanza.

La notizia della presunta dolce attesa di Aurora è già diventata virale pur non essendoci alcuna conferma. In attesa delle dichiarazioni di Aurora, i fan si chiedono quale sia stata la reazione di mamma Michelle e papà Eros di fronte alla possibilità di diventare nonni. A svelarlo è il portale Pipol Gossip.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, innamorati della figlia Aurora, come hanno reagito di fronte alla notizia della presunta gravidanza della primogenita? In attesa di capire se la notizia sarà confermata o presto smentita, Pipol Gossip svela la dolce reazione della conduttrice e del cantautore.

“Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, genitori di Aurora, hanno confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione. In questo periodo si era vociferato anche di un ritorno di fiamma tra la conduttrice e il cantante che aveva fatto sognare i fan. Ma tale non era. Il riavvicinamento è, in realtà, frutto di questa splendida novità”, scrive Pipol Gossip.













