“Aurora Ramazzotti incinta”, lei mostra il ‘pancino’ su Instagram/ La risposta al gossip

Da quando il settimanale CHI ha pubblicato lo scoop secondo il quale Aurora Ramazzotti è incinta, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è finita sotto i riflettori. Prima il test di gravidanza acquistato con la mamma, poi i dubbi su chi delle due fosse incinta e, infine, l’indiscrezione secondo la quale Aurora e il fidanzato Goffredo Cerza siano in attesa del loro primo figlio: questi gli eventi degli ultimi giorni di fronte ai quali non è ancora arrivato un chiarimento da parte della diretta interessata, almeno non palese.

Perché Aurora Ramazzotti, dopo qualche giorno di silenzio, è tornata attiva su Instagram e in effetti una risposta al gossip l’ha fata. Dopo il primo messaggio di ieri, in cui ha invitato se stessa a rimanere calma, oggi Aurora ha pubblicato una serie di messaggi ironici sull’attenzione che sta ricevendo in questi giorni.

Aurora Ramazzotti e la replica al gossip che la vuole in dolce attesa

“Io che apro i DM questi giorni” ha scritto allora postando una simpatica foto fi se stessa da piccola con volto perplesso. Ha quindi continuato con “Sempre io che provo a stare alla larga dai social”, e ancora “Letteralmente io che mi sveglio, apro la finestra e vedo la pioggia” con altrettante foto con espressioni buffe. Infine si è mostrata lei oggi, con indosso jeans e top corto con pancia scoperta. Una scelta voluta? Probabilmente sì perché nello scatto Aurora mostra un ventre piatto che sembrerebbe smentire l’ipotesi di una gravidanza in atto, seppur ai primi mesi. Che sia il suo modo di smentire il gossip?

