Aurora Ramazzotti assente alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi/ Amicizia finita? L’indiscrezione

Tommaso Zorzi, Aurora Ramazzotti assente alla sua festa: l’indiscrezione

Tornano a farsi spazio le voci su una presunta, ennesima frattura nell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, mamma affettuosa del piccolo Cesare, sarebbero di nuovo distanti. Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, nel nuovo numero da oggi in edicola, Zorzi ha da poco festeggiato il compleanno e ha voluto celebrare in grande il traguardo dei 29 anni in una location molto particolare.

“Tommaso Zorzi ha festeggiato il 29esimo compleanno al Museo della scienza e della tecnologia di Milano“, si legge. Grandissima la curiosità sugli ospiti invitati alla festa, tra cui “Paola Barale, Brenda Lodigiani, Max Pezzali e Csaba dalla Zorza, sua compagna di avventure a Cortesie per gli ospiti“. Tanti anche gli assenti, tra cui “gli ex gieffini (forse per segnare un taglio con il passato e l’inizio di una nuova vita?), ma soprattutto, a sorpresa, la sua amica Aurora Ramazzotti. Perché?“.

Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti: gli alti e bassi della loro amicizia

Dall’indiscrezione di Chi, dunque, emergono numerosi dettagli sulla festa di compleanno di Tommaso Zorzi. Da un lato non hanno preso parte ai festeggiamenti i suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip, forse per dimenticare il recente passato e concentrarsi sulla sua carriera, che lo vede ora impegnato con grande successo a Cortesie per gli ospiti. Dall’altro lato, l’assenza dell’amica storica Aurora Ramazzotti fa davvero rumore: tra i due è successo qualcosa?

Amici da tantissimo tempo, sin da quando erano adolescenti, il loro rapporto si era incrinato negli ultimi anni. Al Grande Fratello Vip Zorzi ne aveva spesso parlato e, più volte, si era augurato una riappacificazione. Alla fine la riconciliazione è arrivata dopo il reality e il loro rapporto sembrava essere tornato quello di un tempo. Il conduttore è stato molto vicino ad Aurora durante le prime fasi della maternità, tant’è che molti fan lo avevano affettuosamente definito “zio” del piccolo Cesare. Ora, però, qualcosa sembra essere cambiato.

