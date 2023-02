Aurora Ramazzotti incinta, quando partorisce?/ La figlia di Michelle Hunziker e la polemica con un fan

Aurora Ramazzotti, il grande giorno si avvicina e ad attendere il figlio ci sarà una sorpresa speciale

Aurora, la figlia di Eros Ramazzotti, è ormai pronta a diventare mamma e la sua gravidanza si sta avviando verso la fase conclusiva. Il tempo dovrebbe essere segnato tra fine marzo e inizio aprile, coi fan che stanno facendo il conto alla rovescia e che – allo stesso tempo – stanno vivendo assieme ad Aurora tutte le emozioni di questi mesi. Così la ‘piccola’ di casa Ramazzotti sera preparando una sorpresa speciale per il bambino che presto vedrà la luce. Aurora sta infatti componendo un bellissimo album, contente le migliore fotografie che raccontano la sua storia d’amore con Goffredo Cerza.

Dai primi scatti insieme fino a quelli della gravidanza. Tutto per far sì che un giorno il bimbo possa scoprire il passato dei genitori, vedere coi suoi l’amore e la scintilla che ha scatenato la loro storia. Così la famosa influencer ha spiegato il suo progetto: “Parti da un’idea: la mia era quella di raccontare la nostra storia fino all’arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui”.

Nelle stories Instagram ha poi mostrato altre foto che coinvolgono lei e Goffredo, oltre ad alcune di loro da soli. “Ho pensato di dividerlo per anni e ho meticolosamente selezionato le foto più belle per ogni anno, avvenimento, viaggio. Anche foto stupide o divertenti che potessero star bene nel racconto. Quella è stata la parte più difficile, dopodiché le ho mandate in stampa con un’app“, le parole di Aurora Ramazzotti.

La figlia del celebre cantante, poi, ha spiegato quali sono stati gli attrezzi utili per comporre il suo regalo e, con assoluta naturalezza, ha indicato come riferimento Amazon per i suoi acquisti. Ecco quindi che un follower, evidentemente indispettito, le ha fatto notare che avrebbe potuto comparare altrove questi oggetti. Aurora, così, ha ammesso l’errore, spiegando che in effetti in cartoleria “si fa anche molto prima senza dover aspettare che arrivi tutto”.

