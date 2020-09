Aurora Ramazzotti influencer dopo la foto con acne/ “Non sono brutta, sono normale”

Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, è da sempre al centro dell’attenzione. La sua vita, le sue foto, i suoi amici e anche i suoi amori sono stati spesso oggetto di critica, gossip e polemiche come è successo recentemente per una foto che la figlia di ha pubblicato sui social mostrandosi senza filtri. Aurora, infatti, si è mostrata sorridente e felice in una foto scattata dal fidanzato Goffredo, ma c’è un particolare che ha colpito il pubblico: la figlia di Michelle ed Eros ha voluto mostrarsi con i brufoli in bella vista. Si proprio così, nessun filtro o nessun make up a coprire quelli che sono dei segni che tutti noi abbiamo o abbiamo avuto nella nostra vita. La foto accompagnata da una lunghissima didascalia è diventata oggetto di discussione e polemica sui social e non solo, così a distanza di giorni Aurora in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato cosa è successo dopo quello scatto. “Sono sempre stata esposta alle critiche alla ennesima potenza. Non ero mai abbastanza bella, abbastanza brava, abbastanza magra…Sono andata in crisi più di una volta guardando i poster di certe modelle bellissime. “Cavolo”, dicevo, “non sarò mai così” – ha detto la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che ha raccontato come è nato quello scatto.

Aurora Ramazzotti: “la perfezione non esiste”

Aurora Ramazzotti parlando della foto con i brufoli ha detto: “questa estate Goffredo mi ha fatto quella foto con la sua macchina professionale, dovevo mandarla alla specialista che mi ha in cura per l’acne. Allora ho pensato: “Che bella luce! Peccato per i brufoli, se no l’avrei postata sui social…”. Ma poi mi sono fermata un momento: “Chi lo dice che non la posso pubblicare lo stesso?”. Lo scatto ha catalizzato l’attenzione del pubblico con un impatto davvero fortissimo: più di 14 mila commenti e più di 700 mila like, mentre il suo profilo su Instagram ha infranto i 2 milioni di follower. Un successo che la stessa Aurora ha sintetizzato così: “non mi dispiace essere una influencer. Prima era sinonimo di fashion blogger, penso di non aver mai postato la foto di un vestito per dire guardate che bello, compratelo. Mi piace pensare di aver creato un palinsesto su una piattaforma: se sono fonte di intrattenimento sono contenta, se lo sono di ispirazione ancora meglio”. Infine la ragazza ha voluto anche sottolineare quanto siano stati importanti i commenti di alcune mamme: “mi ringraziavano per il messaggio arrivato alle loro figlie: la perfezione non esiste. Io sono normale: non sono brutta, come mi dicono molti haters, ma non sarò mai nemmeno una figa. Da quel giorno ho deciso di essere coerente e di non modificare più nessuna foto”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA