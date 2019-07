AURORA RAMAZZOTTI “MA LE MIE SOPRACCIGLIA?”/ Foto, Michelle Hunziker “Sono come…”

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: un rapporto tra mamma e figlia che ogni giorno di più si arricchisce di nuovi scambi di emozioni, insegnamenti, ricordi. E per far battere il cuore basta anche una foto, come quella che la figlia di Eros ha pubblicato qualche ora fa sul suo profilo Instagram. Lo scatto la ritrae, bambina, tra le braccia di mamma Michelle. Uno sguardo da piccola peste incontenibile mentre a sua volta abbraccia il suo gattino. Ed è al micio che si rivolge inizialmente nel suo post di commento:”In questa foto ci siamo io, mia mamma e il piccolo Rudy, un dolce gatto persiano che se avesse potuto cambiare pianeta per evadere da me, ci avrebbe messo la firma. Guardandomi in faccia non solo se ne può dedurre la motivazione, ma mi sorgono spontanei altri due pensieri”. Quali? Due pensieri da “nuova” e cresciuta Aurora…

AURORA RAMAZZOTTI E MICHELLE HUNZIKER

Aurora Ramazzotti specifica nel suo post su Instagram quali sonno i due dubbi che la assillano rivedendosi in quello scatto:”Il primo è che vorrei sapere cosa ci facessi in tuta da educazione fisica nel bel mezzo di uno shooting professionale. Il secondo pensiero è.. @therealhunzigram che problemi avevano le mie sopracciglia?”. Insomma, in entrambi i casi si tratta di preoccupazioni di natura estetica per la bella figlia di Michelle ed Eros. Ma la mamma, chiamata in causa su Instagram, poteva sottrarsi ad una domanda così cruciale? Ovviamente no. Ecco che allora la conduttrice elvetica è intervenuta con una replica che ha già ottenuto migliaia di like grazie al mix di tenerezza e simpatia che è riuscita ad esprimere:”Amore mio…le tue meravigliose sopracciglia le hai ereditate da tua madre…grosse,ma rade con buchi!!!!! Hahahahhahahah”.

