Aurora Ramazzotti/ “Mamma, quando torni?”, il figlio Cesare la ‘reclama’ e il compagno Goffredo…

Aurora Ramazzotti ha ripreso in mano la propria vita e si destreggia tra lavoro, maternità e tenerezze domestiche

E’ passato quasi un anno da quando Aurora Rmazzotti è diventata mamma di Cesare. E nel corso di questo periodo, la figlia di Eros e Michelle, ha provato a riprendere in mano la propria vita, nonostante le difficoltà del caso, legate alla maternità. A supportarla, ovviamente, c’è il compagno Goffredo Cerza che con il suo amore e la sua ironia è un ottimo complice di vita quotidiana.

Aurora Ramazzotti scherza sulla somiglianza con Rosa Ricci/ "Faccio il provino per Mare Fuori..."

Di recente Aurora è volata a Parigi per prendere parte ad alcuni eventi della Paris Fashion Week. Il figlio Cesare, ovviamente, è rimasto a casa, nelle sapienti mani nonna Michelle Hunziker e di Goffredo Cerza. Quest’ultimo assicura simpaticamente che il piccolo sente già nostalgia di mamma Aurora, come si evince dalla foto del bimbo dopo il bagnetto. “Mamma quando torni?”, ha scritto il compagno di Aurora postando qualche scatto del momento.

Aurora Ramazzotti, Eros abbraccia teneramente il piccolo Cesare/ Lo scatto tra nonno e nipote commuove i fan

Aurora Ramazzotti non nasconde il desiderio di regalare un fratellino a Cesare: “Non vorrei troppa distanza d’età tra loro…”

Il piccolo Cesare, nel frattempo, è andato a trovare anche nonna Michelle che si è goduta il suo momento con il nipotino. Il figlio di Aurora Ramazzotti, a quanto pare, è stato avvolto da baci, coccole e amore in questi giorni. Così la ragazza è partita serena, sapendo di aver lasciato il figlio in mani splendide. Per quanto riguarda il futuro, invece, Aurora aveva annunciato l’intenzione di regalare un fratellino al piccolo Cesare, anche se ora non sembra ancora il momento giusto.

Aurora Ramazzotti: "Ses*o in gravidanza? Fa benissimo"/ "Secondo figlio? L'ipotesi c'è ma..."

“Cesare avrà un fratellino. Prima il secondo figlio, poi ne parliamo (del matrimonio). Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Tutto dipende dal papà…” aveva detto la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA