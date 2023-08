Aurora Ramazzotti/ Nuova vita dopo la nascita di Cesare: “Io mamma? Ho delle preoccupazioni ma…”

Aurora Ramazzotti: il duetto emozionante con papà Eros Ramazzotti e il loro rapporto

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, è presenza fissa di Michelle Impossible, lo show condotto dalla mamma in prima serata (in replica) su Canale 5. La neo mamma sta trascorrendo l’estate in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza e del figlio Cesare Augusto. Prima qualche giorno in Sardegna con la mamma e l’amico Tommaso Zorzi e poi la Sicilia dove è stata spettatrice speciale dei concerti del padre Eros Ramazzotti. Proprio il padre ha voluto condividere con lei un momento davvero speciale chiamandola sul palco per cantare insieme “L’aurora”. Il brano del 1996, scritto e dedicato da Eros alla figlia Aurora, è stato un momento di grandissima emozione per entrambi. Durante il concerto al Teatro Antico di Taormina, Eros ha chiamato sul palcoscenico la figlia Aurora per cantare insieme

Non solo, dopo il duetto sulle note de “L’Aurora”, Aurora Ramazzotti è tornata nuovamente sul palcoscenico insieme al papà Eros Ramazzotti per cantare “Un’emozione per sempre”. La 26enne ha vissuto due grandissime emozioni accanto al padre diventate poco dopo virali sui social. Entrambi i video, infatti, sono la conferma del rapporto speciale che c’è tra i due. Nonostante la separazione, Eros è sempre stato presente nella vita di Aurora che ha un bellissimo rapporto sia con il padre che con la mamma.

Aurora Ramazzotti e la nuova vita da mamma: “Cambio di prospettiva”

Ricordiamo che Aurora Ramazzotti è da pochi mesi diventata mamma. Per lei è iniziata una nuova vita, come spesso ha raccontato ai suoi follower in queste settimane. Proprio in uno degli ultimi confronti con gli utenti di Instagram, Aurora ha rivelato: “Io mamma? Avviene sicuramente un grande cambio di prospettiva. Durante la gravidanza spesso si pensa a quanto sarà difficile adattarsi a questa nuova fase. Alle tante rinunce che naturalmente dovremmo fare e alla nostra vecchia vita che in quei nove mesi vediamo lentamente scivolare via sempre più lontana. Nel mio caso è tutto svanito quando è nato Cesare. Non che non abbia più preoccupazioni, al contrario un po’ mi fanno sorridere pensando a quelle di prima. Sembra un po’ tutto superficiale rispetto a quello che sto vivendo ora.”

