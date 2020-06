Aurora Ramazzotti/ Pronta per gravidanza e convivenza? Prima la tv! (Verissimo)

Aurora Ramazzotti sta per intraprendere un nuovo cammino ma non quello della maternità come molti avevano insinuato nei giorni scorsi per via di una foto “scomoda” ma perché presto sarà su Tv8 come inviata del nuovo programma di Adriana Volpe, Ogni Mattina. La carriera della figlia che Michelle Hunziker ha avuto da Eros Ramazzotti continua e dopo il successo ottenuto qualche anno fa a X Factor Daily, per lei è arrivato il momento di rimettersi in pista e a lavoro per tutta l’estate nei panni di inviata pronta a raccogliere storie e bellezze da proporre ad Adriana Volpe e al pubblico del nuovo programma. Dopo una quarantena passata in casa cosa c’è di meglio? Nei mesi scorsi, chi la segue sui social lo sa bene, Aurora Ramazzotti ha avuto modo di passare i mesi di lockdown in famiglia e, in particolare, con la madre, Tomaso Trussardi, le sue sorelle e due persone speciali: l’amica Sara Daniele e il fidanzato Goffredo Cerza.

AURORA RAMAZZOTTI DALLA PRESUNTA GRAVIDANZA ALLA CONVIVENZA

Proprio lui è stato protagonista del gossip che riguarda Aurora Ramazzotti perché il suo bel fidanzato non solo ha passato con lei la quarantena ma si è lasciato immortalare tenendo abbracciato la sua bella fidanzata e poggiando le mani su un pancino un po’ sospetto. Proprio per questo tutti avevano gridato alla gravidanza e, come se non bastasse, addirittura una foto che ritraeva Aurora con le due sorelle ha fatto scoppiare i pettegolezzi con gente pronta a scommettere che avesse già due figlie. Film di fantascienza? Ebbene sì visto che Aurora Ramazzotti per il momento non ha intenzione di mettere su famiglia almeno non nel senso canonico del termine. Secondo i rumors presto lei e Goffredo potrebbero andare a vivere insieme in quel di Milano. I fan riusciranno a sopportare queste smentite? Siamo sicuri dì sì soprattutto adesso che tornerà in tv non solo su Tv8 ma anche su Verissimo dove oggi sarà ospite insieme alla madre Michelle Hunziker per alzare di nuovo il velo sul loro rapporto, quello che spesso si instaura tra una mamma giovane e la sua bambina rendendole complici in tutto e loro lo sono, chi le sue sui social (tra attività fisica e scherzi) lo sa bene.



