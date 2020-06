Aurora Ramazzotti incinta di Goffredo Cerza?/ Convivenza e pancino sospetto ma…

Fino a qualche giorno fa era Michelle Hunziker quella costretta a disdire gli ennesimi rumors su una gravidanza, ma questa volta la palla è passata alla figlia Aurora Ramazzotti. Il popolo dei social è sempre molto strano e sono bastate due foto per dare il via all’allarme parlando non solo di una possibile gravidanza della giovane ma anche ad un “parto” di cui nessuno si è accorto. Paradossi ed esagerazioni popolano i commenti social alle foto di Michelle Hunziker e sua figlia ma se le bambine di cui la Ramazzotti dovrebbe essere madre sono solo le sue sorelle, sul pancino sospetto invece possiamo aprire un capitolo a parte. Aurora Ramazzotti è incinta di Goffredo Cerza? I due sono stati sotto lo stesso tetto in questo periodo di quarantena insieme a Sara Daniele e alla famiglia che hanno messo insieme la Hunziker e Tomaso Trussardi, questo ha dato vita ad un nuovo futuro per lei?

AURORA RAMAZZO E’ INCINTA?

Al momento sembra che l’unica novità che riguarda da vicino Aurora Ramazzotti è che sarà l’inviata di Ogni Mattina il programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe dal prossimo 29 giugno e, quindi, non sembra ci sia spazio per una gravidanza. A dare vita ad una serie di rumors è stato uno scatto che la vede abbracciata al suo fidanzato mentre lui la stringe lasciando intravedere un pancino sospetto. Quando si tratta di vip questo basta e così ecco il moltiplicarsi di commenti a cui ancora nessuno ha dato una risposta ufficiale. L’unica cosa certa è che Aurora e Goffredo potrebbero non lasciarsi più dopo questa quarantena visto che proprio il giovane ha ammesso: “Milano mi piace, potrei trovare lavoro e rimanere qua”. Convivenza in arrivo per i due quindi?



