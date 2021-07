Aurora Ramazzotti “Sono figlia di genitori separati”/ “Mi hanno dato tanto amore e..”

Aurora Ramazzotti, tra un impegno di lavoro e l’altro, su Instagram, dedica sempre un po’ di tempo ai suoi followers. Oltre a dare consigli, Aurora risponde anche alle loro domande e, di fronte alle parole di una followers, ha deciso di aprire il proprio cuore e parlare della separazione dei genitori. Aurora era ancora una bambina quando Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker decisero di lasciarsi. Nonostante la fine del matrimonio, la conduttrice e il cantautore sono riusciti a donare ad Aurora tutto l’amore necessario per crescere serena e felice. Oggi, a 24 anni, Aurora è una ragazza legatissima a mamma Michelle, a papà Eros e al fratello Gabrio e alle sorelle Sole, Celeste e Raffaella Maria che le hanno regalato i genitori rifacendosi poi una vita con altri partner. Aurora Ramazzotti, così, forte della propria esperienza, ha dato un consiglio ad una follower.

Aurora Ramazzotti, le parole sul divorzio

«È giusto sacrificare la propria felicità accanto a qualcuno che non si ama solo per un figlio?». E’ questa la domanda che Aurora Ramazzotti ha ricevuto su Instagram e a cui risposto facendo una riflessione sul divorzio. «Non credo che un bambino possa apprezzare il fatto che i genitori stiano insieme senza amore. Io credo che il bambino se ne accorga. Per non parlare del fatto che le energie che impieghi a mettere insieme i cocci della relazione li sottrai inevitabilmente al bambino, quindi… No. Sono figlia di genitori separati che mi hanno dato tanto tanto tanto amore», ha risposto la figlia di Michelle Hunziker che ha instaurato un ottimo rapporto anche con Tomaso Trussardi, marito di mamma Michelle e con Marica Pellegrinelli, ex moglie di Ramazzotti.

