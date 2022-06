Aurora Ramazzotti “sono quasi svenuta”, come sta?/ Soccorsa dopo un malore

Aurora Ramazzotti colpita da malore ai Navigli: “Sono quasi svenuta“

Il caldo asfissiante e le elevate temperature di questo afoso giugno colpiscono tutti, compresa Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros e Michelle Hunziker ha infatti raccontato sui social di aver avuto un malore, durante un aperitivo a Milano assieme all’amica Sara Daniele. “Siamo andate sui navigli. 40 gradi con scirocco africano” ha commentato in una Instagram story, la prima pubblicata sul suo profilo durante il racconto della disavventura. E prosegue: “Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua con zucchero e mi sono ripresa“.

Una piccola disavventura in seguito alla quale è stata prontamente soccorsa. Su Instagram ha successivamente rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo l’improvviso malore: “Ragazzi, sto bene, sono viva“. E a seguire mostra un’immagine divertente, in cui è stata immortalata da Sara Daniele in un selfie mentre lei era stesa a terra, panni bagnati sulla fronte e gambe all’insù.

Aurora Ramazzotti, ironia social sulle Instagram stories dopo la disavventura

Una disavventura che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi: con i repentini soccorsi e con il ritorno alla normalità. Attraverso una Instagram story Aurora Ramazzotti ha pubblicato un divertente resoconto scritto che, con un pizzico di ironia, ha strappato un sorriso ai suoi numerosi followers: “Insomma non mi era mai successo. Ho capito che: 1. È importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico. 2. Sdraiarsi così è un’ottima idea. 3. I panni freschi in testa sono il paradiso. 4. Un ragazzo al bar mi ha detto che sono bella anche da svenuta“.

Al suo fianco in questa disavventura, così come in ogni singolo istante della sua vita, la grandissima amica Sara Daniele. Il legame con la figlia di Pino Daniele è davvero prezioso ed entrambe ne hanno sempre dato dimostrazione, attraverso affettuose dediche e messaggi condivisi sui rispettivi social.













