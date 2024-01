Auto elettriche: l’autonomia è peggiore delle endotermiche/ Il test: “40% inferiore a quella dichiarata”

Le auto elettriche sono finite al centro di un recente test condotto dal sito Insideevs.it, citato da La Verità, che ne ha approfondito l’autonomia reale. Infatti, è piuttosto noto che i veicoli a batteria siano pubblicizzati, oltre che come alternativa green, come mostri d’autonomia, in grado di macinare chilometri e chilometri con costi assolutamente esigui e performance talvolta migliori delle loro ‘colleghe’ endotermiche.

Tuttavia, secondo il confronto fatto su 11 auto elettriche dal portale che ha condotto il test, risulta che l’autonomia reale sia decisamente inferiore di quella dichiarata, in alcuni casi anche del 40%. Un errore che, però, secondo il sito, potrebbe essere dovuto al fatto che si utilizzi, per calcolare l’autonomia di un qualsiasi veicolo, una misura che risulta essere poco indicativa per i modelli elettrici. Per l’autonomia delle auto elettriche si utilizza, infatti, il ‘Wltp‘ (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) grazie al quale si può ottenere la resa del veicolo carico al 100%, mentre sarebbe più indicativa la misura dei chilometri percorribili con un singolo chilowattora (che, rapportato alle endotermiche, sono i km per litro di carburante).

I test sull’autonomia delle auto elettriche

Il portale, per condurre il test sull’autonomia, ha preso in esame, appunto, 11 modelli differenti, tra la diffusissima Tesla Model 3, alla Fiat 600e, passando anche per la Hyundai Ioniq 6, la Volkswagen Id.7, la Toyota bZ4X, la Lexus RZ, la Jeep Avenger, la Kia EV9, la BYD Seal, la BMW i5 e la Lucid Air, che sono state fatte circolare lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma ininterrottamente dal 100% di batteria fino al 5% che rappresenta, grossomodo, la ‘riserva’ delle endotermiche.

A livello generale, le performance migliori delle 11 auto elettriche a livello di autonomia le ha registrate la Lucid Air, che ha percorso 571 km, buoni ma sicuramente inferiori (del 32%) agli 839 dichiarati. Secondo posto, invece, per la Tesla Model 3 che ha percorso 498 km (rispetto ai 629 dichiarati, pari al -21%), seguita dalla BMW i5 (489 rispetto a 582). Pessimi, invece, i risultati della Toyota bZ4X (249 vs 419) e della Lexus RZ (243 vs 406), entrambe sovrastimate del 40%.

A titolo d’esempio, per fare un paragone tra l’autonomia delle auto elettriche e quella delle endotermiche, La Verità ha rapportato la Tesla 3 alla 500L (euro 6 a gasolio). La seconda, con il 100% di carburante arriva a percorrere fino a mille chilometri. Similmente, con la Tesla si riuscirebbero a percorrere 100 km con 10 euro di ricarica, rispetto ai 116 che percorre la 500L con 10 euro di benzina (circa 5,55 litri). Insomma, paragoni che per ora non sembrano reggere, soprattutto perché la Tesla costa 42.500 euro, mentre la 500L ‘solamente’ 20mila.











