Auto in cambio di una mozzarella/ Video Le Iene, truffa Ciro Gallo “è in Bulgaria!”

Si torna a parlare di truffe a Le Iene, ma quella di cui ci parlerà l’inviato Alessandro Di Sarno è davvero particolare. Vittima delle malefatte di tale Ciro Gallo è il giovane Enrico, che ha contattato la trasmissione di Italia 1. Proprio insieme a Di Sarno si mettono in viaggio alla volta della Bulgaria per recuperare l’auto Bmw in vendita a 50mila euro e barattata con una mozzarella di 2 chili. A raccontare l’assurda disavventura è stato proprio il malcapitato, Enrico, che ha messo in vendita la sua vettura a quasi 50mila euro. Ai microfoni de Le Iene ha raccontato: “Trovo l’acquirente. Mi chiama questo Ciro Gallo. Abbiamo trovato un accordo: 47.500 euro”. Chiaramente la vittima non può che essere diffidente e per questo chiede delle garanzie. “Gli ho chiesto una fotografia dell’assegno circolare”, ha spiegato ad Alessandro Di Sarno. Ma solo a quel punto l’acquirente si gioca la sua carta e tira in ballo la famosa mozzarella da due chili.

AUTO IN CAMBIO DI UNA MOZZARELLA: LA TRUFFA DI CIRO GALLO

Cosa c’entra la mozzarella con la truffa a scapito di Enrico legata ad una Bmw? “Mi ha detto che aveva una latteria e mi ha chiesto se poteva portarmi un suo prodotto top. Mi ha fatto preparare una mozzarella di bufala da due chili”, ha raccontato la vittima a Le Iene. Nonostante tutte le raccomandazioni del caso, Enrico continua a sentire che c’è qualcosa che non va, quindi anche lui pensa ad un espediente. “Ho lasciato attaccato il Gps in auto, clicco per localizzarla e vedo che era finita in Bulgaria. In Bulgaria? Così ho capito che era una truffa”, ha spiegato mentre è in auto con la iena verso il paese straniero alla ricerca della sua auto e di tal Ciro Gallo. La buona notizia è dietro l’angolo: la vettura viene finalmente ritrovata ed Enrico, giunto di fronte alla sua auto, scoppia in un pianto liberatorio. Ma c’è ancora un ostacolo da superare: la cancellata. Scopriremo solo questa sera se i due riusciranno a recuperarla e ad intercettare anche il truffatore.





