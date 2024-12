LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO REGALANO NUOVE VINCITE

In questo giorno così particolare per i superstiziosi, ecco arrivare una nuova estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, pronta a regalarci nuovi numeri vincenti da controllare per scoprire se questo venerdì 13 dicembre 2024 sarà fortunato o meno. Sicuramente sarebbe un bel modo per sfatare questa tradizione della cultura occidentale di ritenerlo un giorno sfortunato. Non lo è stato sicuramente ieri per la Campania, dove nel concorso di giovedì sono stati vinti oltre 19mila euro.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, venerdì 13 dicembre 2024: numeri vincenti e simboli

Infatti, Agipronews segnala che 13.500 euro sono andati a Napoli, oltre 5mila euro ad Auletta (Salerna). Spostiamoci a Cartoceto (Pesaro-Urbino) per una vincita che ha superato i 12mila euro. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha fatto piovere 4,1 milioni di euro con i suo premi, portando il bilancio annuale a quota 1,2 miliardi di euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 12 Dicembre 2024

Passiamo alle quote che riguardano il 10eLotto, che ieri ha premiato le Marche. La vincita più alta del giovedì è stata quella da 60mila euro a Colli al Metauro (Pesaro-Urbino), ma è andata altrettanto bene a San Giustino (Perugia), visto che sono stati ottenuti 50mila euro. Aria di festa, non solo natalizia, anche in Sardegna e Sicilia, dove sono stati vinti 20mila euro a Siniscola (Nuoro) e Mazara del Vallo (Trapani). Dunque, per tirare le somme, questo gioco ha premiato i suoi fortunati con poco meno di 25 milioni di euro, facendo salire il bilancio annuale a oltre 3,6 miliardi di euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 12 Dicembre 2024

—

Superenalotto n. 198 del 13/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 199 del 13/12/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 199 del 13/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

DALLE QUOTE AL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ora è il momento di scoprire altre quote, quelle dell’ultimo concorso del Superenalotto, anche perché spiegano il motivo per il quale il Jackpot è cresciuto in vista della nuova estrazione di oggi. Non c’è stato, infatti, alcun 6, quindi il montepremi per la sestina è di 44,1 milioni di euro. D’altra parte, ci sono state comunque delle vincite importanti, come il 5 che è stato centrato grazie la Bacheca dei Sistemi, con cui sono stati vinti 175.149,73 euro. Un gran bel bottino, ma lo stesso si può dire per coloro che hanno centrato il 4 stella: due fortunati che si portano a casa 51.718 euro ciascuno.

Ci sono poi i 3.685,00 euro vinti da coloro che sono riusciti a centrare il 3 stella: in questo caso parliamo di 55 schedine fortunate. Ma queste sono solo alcune delle quote, perché ci sono altre categorie di vincita minori che possono sicuramente consolare coloro che non sono riusciti a centrare l’ambita impresa di ottenere il ricco Jackpot del gioco, un risultato che manca dal 15 ottobre scorso, quando furono vinti 89,2 milioni di euro a Riva del Garda (Trento).

IL CALO DELLE NASCITE E LA SMORFIA NAPOLETANA

Ecco ora il tradizionale appuntamento con la Smorfia napoletana, un valido aiuto per chi è a corto di numeri da giocare o più semplicemente di ispirazione. Ma è anche un modo per scoprire come la tradizione partenopea sia in grado non solo di interpretare i sogni trasformandoli in numeri, ma anche l’attualità. Prendiamo, ad esempio, la questione del calo delle nascite in Italia, che prosegue anche quest’anno arrivando a un record. Infatti, stando ai dati Istat, che sono provvisori, tra gennaio e luglio scorso sono nati 4.600 bambini in meno rispetto all’anno scorso.

Il primo numero che viene in mente è inevitabilmente 1, l’Italia, visto che i dati riguardano il nostro Paese. Nella Smorfia, comunque, ci sono molti riferimenti ai bambini e alla famiglia, a partire dal 2, la piccirella, cioè la bambina, e 9 la figliolanza. Sono chiamati in causa anche 29, il padre dei bambini, e 52, la mamma. Infine, c’è il 65, il pianto, inteso come quello dei neonati.