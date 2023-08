Auto pirata investe e uccide 14enne a Verona/ Vittima è Chris Abom: aveva origini ghanesi

Un’auto pirata ha investito e ucciso un quattordicenne nella tarda serata di lunedì a San Vito di Negrar, in provincia di Verona. La vittima, come riportato da Verona Today, è Chris Abom, di origini ghanesi, che viveva nella zona insieme alla famiglia e giocava a calcio tra le fila della squadra giovanile locale. Il classe 2009 avrebbe compiuto gli anni tra qualche settimana. È caccia all’assassino.

Emanuela Orlandi, i messaggi segreti da Boston/ Trattativa di scambio con Ali Agca

Erano circa le 23.30 quando l’adolescente stava percorrendo la strada provinciale 12 a piedi per tornare a casa dopo un’uscita con gli amici. In un tratto in cui non è presente il marciapiede, è stato improvvisamente travolto da un’auto che poi non si è fermata. Dopo il drammatico impatto, Chris è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Borgo Trento. È qui che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Sul posto intanto sono intervenuti i Carabinieri, che stanno lavorando per accertare la dinamica dei fatti e risalire al conducente anche attraverso le telecamere di sorveglianza della zona.

Carol Maltesi, il killer Davide Fontana aggredito in carcere/ "Ferito a colpi di penna da compagno di cella"

Auto pirata investe e uccide 14enne a Verona: il cordoglio per Chris Abom

La comunità di San Vito di Negrar, in provincia di Verona, è adesso a lutto per la prematura morte di Chris Abom, il quattordicenne ucciso da un’auto pirata sulla strada provinciale 12. A esprimere il proprio cordoglio nei confronti della famiglia di origini ghanesi è stato anche il governatore Luca Zaia. “Un’altra tragedia inaccettabile, un’altra giovane vita stroncata da un pirata della strada, che mi auguro sia individuato al più presto”, ha commentato.

E conclude: “Alla famiglia, ai suoi amici, a tutti coloro che hanno voluto bene a questa giovane vita stroncata mentre sbocciava rivolgo il mio più addolorato cordoglio. Fa male, fa molto male dover prendere atto di un ennesimo atto criminoso, com’è quello di non soccorrere una persona dopo un incidente. Se l’investitore si fosse fermato e avesse chiamato i soccorsi forse l’epilogo per questo ragazzo sarebbe stato diverso e magari oggi non saremmo qui a piangere l’ennesima giovane vita stroncata su una strada. Quanto accaduto è inaccettabile”.

Sofia Castelli, il killer nascosto in casa per ore/ "L'ho sentita parlare di ragazzi e mi sono arrabbiato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA