Auto precipita su binari/ Video incidente Milano: volo di 12 metri, grave 46enne

Incidente terribile a Milano, anzi nel territorio provinciale, con particolare riferimento all’area di San Donato Milanese, dove un’auto è precipitata nel vuoto finendo sui binari del treno. Una dinamica terribile, con un punto di partenza ben preciso: l’orario. Erano circa le 19.50 quando, come riferisce l’azienda lombarda di emergenza urgenza, il veicolo, una Dacia Duster, avrebbe prima impattato e sfondato un new jersey di cemento presente sullo svincolo che si immette sull’autostrada A1, per poi cadere dal cavalcavia e, dopo un volo di dodici metri, schiantarsi sulla ferrovia sottostante e, ovviamente, bloccando la circolazione su rotaia.

INCIDENTE MILANO, AUTO SUI BINARI: 46ENNE FERITO

La Polstrada sta cercando di ricostruire la natura eziologica di tale accadimento, avvenuto sulla Milano-Piacenza, dove gli inquirenti stanno facendo i primi rilievi. C’è, purtroppo, un ferito grave: si tratta del conducente della macchina, un uomo di nazionalità italiana di 46 anni, che ha ricevuto le prime cure da parte dei sanitari del 118, prima di essere trasportato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale “Niguarda”. Stando a quanto filtra in questi minuti, la prima diagnosi parlerebbe di un politrauma. La prognosi è riservata. Di seguito le immagini dal luogo del sinistro, a cura di Local Team.

