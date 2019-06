Autobahn fuori controllo/ Video, su Italia 1 il film con Ben Kingsley (20 giugno)

Autobahn fuori controllo sarà trasmesso su Italia 1 prevede per la prima serata di oggi, giovedì 20 giugno 2019, a partire dalle ore 21:15. Si tratta di una pellicola del 2016 frutto di una collaborazione tra Regno Unito e Germania che è stata realizzata Per la precisione di alcune case cinematografiche di un certo rilievo come nel caso del IM Global e della Silver Pictures. La regia è di Eran Creevy In quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura del soggetto e della sceneggiatura insieme a F. Scott Frazie. Il montaggio del film è stato realizzato da Chris Gill, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Ed Wild mentre i costumi indossati dagli attori sul set cinematografico sono tutto del lavoro di Sharon Gilham. Nel cast figurano Nicholas Hoult, Felicity Jones, Ben Kingsley e Anthony Hopkins.

Autobahn fuori controllo, la trama del film

Leggiamo la trama di Autobahn fuori controllo. Un giovane americano si trova in Germania per questioni legate alla propria famiglia. La sua vita si trascinava stancamente e soprattutto sembra essere indirizzata al mondo dell’ legale. In particolare si guadagna da vivere spacciando droga per alcune bande di trafficanti internazionali. Tuttavia la propria vita sembra cambiare di colpo quando una fredda sera berlinese incontra in un noto locale una splendida ragazza a sua volta gli origini americane con la quale scatta immediatamente il classico colpo di fulmine. Tra i due è vera passione e in poco tempo si ritrovano ad andare a convivere in quella che sembra essere una dieta storia d’amore. Naturalmente lei una volta ha scoperto come il proprio compagno si guadagna da vivere gli fa giurare solennemente di tralasciare questo genere di operazioni e dedicarsi a una vita estremamente legale. Lui essendo profondamente innamorato di lei accetta senza battere ciglio.

In realtà la sua decisione verrà immediatamente a messa a rischio in una fredda sera in cui è la propria amata per via anche delle eccessive temperatura si ritrova a dover fare i conti con una crisi epilettica che renderà necessario un ricovero in ospedale nel quale Si scoprirà essere affetta da alcune problematiche piuttosto serie che potrebbero essere soltanto risotto con un costoso intervento chirurgico che può essere effettuato degli Stati Uniti d’America. Uomo volendo dare alla propria amata donna tutto il supporto di cui necessita decide di lasciare la propria promessa e di tornare a trafficare droga per reperire immediatamente i soldi necessari per intervento. Con questo obiettivo progetta un piano secondo il quale potrebbe fregare una pericolosa banda di trafficanti mettendo le mani su un prezioso carico di droga che poi lui andrebbe a rivendere. Purtroppo per lui le cose non vanno come architettato e si ritroverà a dover scappare in giro per il mondo con tantissimi soldi ma costantemente braccato da pericolosi gangster.

