Autocertificazione Coronavirus, nuovo modulo/ Odg, online modello per giornalisti

L’Italia è diventata un’unica zona protetta a causa del Coronavirus, quindi per spostarsi all’interno del territorio è necessario compilare un’autocertificazione che va mostrata durante il controllo. Ma per muoversi bisogna avere validi motivi, che sono stati specificati dal governo col nuovo decreto. Lavoro, salute, altre comprovate necessità, come la spesa di generi alimentari, e rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Di conseguenza, vanno giustificati ad esempio anche i viaggi su treni. Ora che la “macchina” è stata avviata, si conta del sostegno degli enti locali per monitorare le eventuali trasgressioni affinché siano ridotte al minimo. L’autocertificazione è ormai una modalità accolta in generale nel nostro ordinamento giuridico, ma ci si espone ad un altro reato in caso di dichiarazione non veridica, oltre a quello di spostamento non giustificato: la false certificazione. Per scaricare il modulo aggiornato bisogna cliccare qui.

AUTOCERTIFICAZIONE CORONAVIRUS, ONLINE MODULO PER GIORNALISTI

Insieme al modulo di autocertificazione per gli spostamenti che vi avviamo riportato sopra, ne è stato prodotto un altro che può essere stampato, compilato e mostrato solo dai giornalisti. Lo ha predisposto l’Ordine dei giornalisti, che lo ha pubblicato su Internet nella giornata di ieri per permettere agli iscritti all’ordine di usufruirne in questo momento particolare per il nostro Paese. Frequenti sono infatti gli spostamenti di questa categoria che ha anche il compito di raccontare quanto sta accadendo in questi giorni in Italia. Va dunque esibito alle Autorità che ne facessero richiesta insieme al tesserino professionale. In cosa differisce questo modulo? C’è una voce in più da compilare: “tessera iscrizione Ordine dei Giornalisti n.”. Quindi oltre a riportare i dati personali, va inserito il numero tessera di iscrizione all’Odg, che comunque va mostrata alle Autorità in fase di controllo. Clicca qui per scaricarlo.

