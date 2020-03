Autocertificazione, modulo spostamenti/ Coronavirus: motivi lavorativi, salute e…

Dopo il Decreto Coronavirus è caos sugli spostamenti dalla e nella Regione Lombardia e così per le 14 province inserite nel documento. La direttiva del Viminale ribadisce che ogni spostamento deve essere motivato da «esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute». La novità è che le motivazioni vanno messe per iscritto, con un modulo di autocertificazione che va compilato e consegnato durante i controlli. Alcuni modelli sono già disponibili online. Ad esempio, la Regione Veneto ne ha pubblicati due, uno con cui motivare le esigenze lavorative, l’altro per spiegare i motivi di salute. La norma sull’autocertificazione di fatto consente alle persone di spostarsi dalle zone rosse sul territorio nazionale, ma creano perplessità alcuni punti generici. Li ha evidenziati la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha espresso le sue perplessità in un post su Instagram su alcune sezioni da compilare.

CORONAVIRUS, MODULO AUTOCERTIFICAZIONE PER SPOSTAMENTI

«Non conta il domicilio ma dove risiedi e dove hai un’abitazione, genericamente», ha scritto Selvaggia Lucarelli. E questo vuol dire che se si ha residenza alla seconda casa al mare o quella in montagna, ad esempio, ci si può recare lì, anche se non ci si vive abitualmente. C’è poi una voce che apre a tante interpretazioni e per questo crea un po’ di confusione tra chi deve usufruire di questo modulo di autocertificazione per spostarsi: «Che vuol dire “situazione di necessità”?». In una parte del modulo, che si trova anche sul sito del Comune di Ostiglia, c’è infatti questa sezione con le voci tra cui scegliere: «Che il viaggio è determinato da: – comprovate esigenze lavorative; – situazioni di necessità; – motivi di salute; – rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Allora Selvaggia Lucarelli evidenzia: «Se si devono prendere delle misure devono essere serie. E queste non lo sono». D’altra parte, seppur generico, questo modulo è soggetto a dei controlli. Sono infatti previste sanzioni per le le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.





