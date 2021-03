Autocertificazione marzo 2021, modulo pdf/ Zona rossa e arancione: quando serve

A partire da lunedì prossimo, 15 marzo 2021, tornerà fortemente di moda l’autocertificazione. Visto che l’Italia è stata classificata completamente in arancione e rosso (salvo la Sardegna), servirà il modulo di cui sopra per spostarsi al di fuori del proprio comune. La novità del nuovo decreto, prima di spiegarvi nel dettaglio come sarà il nuovo documento da compilare, e che i parametri per l’ingresso in zona gialla sono stati “innalzati”, di conseguenza, visti i numerosi casi degli ultimi giorni, l’Italia è appunto passata al rosso o all’arancio a seconda dei dati delle varie regioni.

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e Trento, oltre a Campania e Molise, sono tutte a zona rossa (qui l’ordinanza completa), mentre le restanti sono in arancione, ad eccezione della Sardegna in zona bianca. Il nuovo decreto covid specifica quando è necessario utilizzare l’autocertificazione, e in zona rossa è sempre richiesta. Sono infatti vietati anche gli spostamenti all’interno del proprio comune, se non in caso di comprovate necessità, come il lavoro, emergenze varie, motivi salutari, e fare la spesa: in questi casi, per spostarsi, servirà quindi il modulo da compilare.

AUTOCERTIFICAZIONE MARZO 2021: IL LINK PER IL DOWNLOAD DEL MODULO

Il documento sarà da tenere con se ogni qual volta vi dovrete spostare all’interno o all’esterno del comune di residenza, e si potrà anche compilare “live” in caso di eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine (non è quindi necessario che si compili l’autocertificazione già da casa). Per quanto riguarda invece la zona arancione, gli spostamenti sono consentiti all’interno del proprio comune di residenza dalle ore 5:00 alle 22:00, ed inoltre, i residenti nei paesi fino ad un massimo di 5mila abitanti si potranno spostare entro i 30 chilometri dal proprio confine, anche in un’altra regione, con il divieto però di recarsi in capoluoghi di provincia. Anche in questo caso, al di là dell’eccezione appena elencata, sarà necessario avere con se l’autocertificazione da compilare al bisogno. Per compilo il modulo, che potete scaricare a questo link, dovrete mettere oltre ai vostri dati anagrafici, anche il motivo dello spostamento, i comuni di partenza e di arrivo, ed eventuali altre motivazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA