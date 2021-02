Sardegna zona bianca: ordinanza Speranza/ Indice Rt 0.68, ma è allarme varianti

Diverse regioni hanno cambiato fascia da gialla a arancione, stesso discorso per chi è passato da arancione a rossa. Discorso totalmente diverso per la Sardegna, che diventerà zona bianca: la Regione guidata da Solinas è la prima a ottenere le misure di contenimento minime. Come riporta Repubblica, il ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi ha firmato l’ordinanza.

Come vi abbiamo raccontato, la Sardegna ha registrato l’indice Rt più basso in Italia: 0.68, 29,47 casi per 100 mila abitanti. Numeri decisamente confortanti, considerando che la media nazionale dell’indice Rt è di 0.99. Nel bollettino coronavirus di venerdì 27 febbraio, le autorità hanno annotato un importante calo del tasso di positività, crollato all’1,7%, con una diminuzione di ricoverati negli ospedali sardi.

SARDEGNA ZONA BIANCA, MA É ALLARME VARIANTI

La Sardegna si appresta a diventare zona bianca e potrà dunque contare su libertà di spostamento e apertura di tutte le attività: bar e ristoranti anche la sera, piscine, palestre, cinema, teatri e luoghi di cultura. Rimarranno ovviamente le misure di sicurezza come obbligo di mascherina e distanziamento sia al chiuso che all’aperto. Attenzione però all’allarme varianti, che sta colpendo duramente diverse zone dello Stivale. Entrando nel dettaglio, in Sardegna sono stati annotati alcuni focolai di variante inglese: parliamo di Bono, La Maddalena e San Teodoro. Tre comuni che sono attualmente in zona rossa. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore con la pubblicazione dell’ordinanza del ministro Roberto Speranza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA