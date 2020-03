Autocertificazione, modulo spostamenti/ Coronavirus, coinvolto esercito per controlli

L’autocertificazione non è un lasciapassare: il modulo va compilato e mostrato durante i controlli solo per spostamenti che hanno comprovati motivi. Dal lavoro alla salute, passando per necessità: non si può andare dove si vuole. E questo è l’input che hanno ricevuto anche le forze dell’ordine, il cui compito è di fare rispettare questo diktat. Inoltre, la pattuglia – secondo quanto riportato da La Stampa – verifica che quanto si dichiara nell’autocertificazione sia vero: può chiamare in azienda, il medico, etc… in base a quello che si dichiara. E anche chi va a piedi deve portare con sé l’autocertificazione, come ha ribadito il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il quale ha colto l’occasione ieri in conferenza stampa per precisare che il jogging è autorizzato, ma al tempo stesso fortemente sconsigliato. Dai primi dati sui servizi di controllo effettuati dalle Forze di polizia sull’intero territorio nazionale per la verifica del rispetto delle misure adottate ai fini del contenimento della diffusione del Coronavirus, è emerso che l’11 marzo sono state controllate 106.659 persone e 18.994 locali. Di questi, 2.162 le persone e 113 i titolari di esercizi commerciali sono stati denunciati.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODULO AUTOCERTIFICAZIONE

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE, ANCHE ESERCITO PER CONTROLLI

L’autocertificazione può essere controllata anche dai militari dell’esercito, che quindi possono fermare i cittadini per verificare se rispettano le restrizioni previste dai decreti per l’emergenza Coronavirus. È spiegato in una circolare del Viminale diffusa per una corretta applicazione delle norme introdotte con l’ultimo decreto. La circolare in questione sottolinea che «al personale delle forze armate impiegate, previo provvedimento del prefetto competente, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza». Segnaliamo poi l’iniziativa del Comune di Genova, che ha varato la misura dei parcheggi gratuiti, ma solo con la modalità di tenere sul cruscotto il modello di autocertificazione che attesta la necessità di spostarsi in città. Come spiegato dal vicesindaco Stefano Balleari, e riportato da Telenord, i parcometri saranno comunque funzionanti e se il modulo non verrà lasciato sul cruscotto potranno esserci le multe. «Quello di fare cassa è l’ultimo dei nostri pensieri ma vogliamo far capire che l’uso dell’auto deve essere limitato alle esigenze reali».



