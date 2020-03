Coronavirus Italia, ultime notizie/ Aggiornamenti: 7 nuovi positivi in Abruzzo

Nelle ultime ore sono aumentati i casi di coronavirus in Abruzzo. Stando ai dati ufficiali comunicati, dopo i test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi sette nuovi pazienti positivi al Covid-19. I nuovi casi hanno un’età compresa fra i 55 e gli 80 anni, e sono tutti residenti in quel della città pescarese e dintorni, con l’aggiunta di un 66enne di Vasto, in provincia di Chieti. In totale i casi positivi nella regione del centro Italia sono saliti a quota 81. Nel frattempo stanno crescendo di numero anche i casi in Sicilia, e la regione ha deciso di destinare l’intero ospedale Civido di Partinico, sito nel capoluogo Palermo, ai pazienti affetti da coronavirus. A disporlo è stato l’Azienda sanitaria di Palermo, tramite una nota che è stata firmata dal direttore generale Daniele Faraoni, come fa sapere l’edizione online di TgCom24. Epidemia da coronavirus incontrollata in Italia, ma anche nel resto del mondo la situazione sembra farsi sempre più preoccupante.

CORONAVIRUS ITALIA, ULTIME NOTIZIE: TRE CONNAZIONALI IN QUARANTENA A CUBA

Nelle ultime ore si registrano tre casi in quel di Cuba: si tratta nel dettaglio di tre turisti italiani che si trovano attualmente ricoverati presso l’ospedale di L’Avana. Il trio è stato appunto rinvenuto positivo al Covid-19 mentre stava soggiornando in un ostello sito a Trinida, assieme ad un quarto italiano, al momento non infetto. Gli italiani, stando a quanto riportato dalla tv nazionale, sarebbero giunti a Cuba lo scorso 9 marzo, tre giorni fa, e attualmente si trovano ricoverati in condizioni buone presso l’istituto di medicina tropicale “Pedro Kouri”. Da segnalare infine una nuova giornata critica per le borse di tutto il mondo, in particolare per quelle europee, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato di voler fermare i viaggi in Europa a causa del coronavirus. Si registra un meno 5.4% per i future sull’EuroStoxx 50 (l’indice pan-europeo), ma il crollo era stato di ben 8.3 punti percentuali subito dopo il discorso di Trump. I future su Francoforte cedono invece il 5.5%, mentre quelli su Londra il 5.3%, in attesa di conoscere quasi saranno le contromisure che metterà oggi in campo la Bce, la Banca Centrale Europea.

