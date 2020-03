Decreto Coronavirus/ Video, misure e tutti i divieti al 3 aprile: chiusa Lombardia

Atteso il decreto del governo con i provvedimenti per contenere l’emergenza Coronavirus. Nella serata di ieri sono circolate due bozze sul Dpcm: la prima riguarda la “zona rossa”, che comprende la Lombardia e altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna, mentre la seconda riguarda le restrizioni per il resto d’Italia. La firma dei decreti è prevista oggi, visto che nella nottata ci sono state le osservazioni dei governatori per sistemare alcuni punti del testo che presentavano delle ambiguità. Del resto, tutte le nuove disposizioni sono valide da oggi fino al 3 aprile. Nell’articolo 1 della bozza c’è il divieto di ingresso e uscita dalla Lombardia e da altre 11 province. Nello specifico, si tratta di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria. Il decreto stabilisce la chiusura di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. Le competizioni sportive sono ammesse solo a porte chiuse. E chiusi devono restare i centri commerciali, ma solo nel weekend. Chiusi i musei, centri culturali e le stazioni sciistiche. Sospesi i concorsi e proroga per la chiusura delle scuole fino al 3 aprile.

DECRETO CORONAVIRUS, BOZZA MISURE FINO AL 3 APRILE

Il nuovo Decreto Coronavirus si preannuncia più restrittivo del precedente. Nella bozza circolata sul Dpcm si spiega che sono sospese le cerimonie civili e religiose, così anche i funerali quindi. Sospese pure le manifestazioni organizzate, gli eventi pubblici e privati, anche quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. Stretta anche su grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. Per quanto riguarda bar e ristoranti, possono restare aperti, ma il gestore ha l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Si rischia come sanzione la sospensione dell’attività in caso di violazione. Passiamo ai medici e più in generale al personale sanitario. Sono sospesi i congedi ordinari, anche per quello tecnico e per chi si occupa di gestire le attività richieste dalle unità di crisi regionali. Il nuovo Decreto Coronavirus limita anche le visite ai pazienti: gli accompagnatori non possono restare nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze, in accettazione e nei pronto soccorso. Nella zona rossa, dunque, sono raccomandate le ferie.

DECRETO CORONAVIRUS, SANZIONI E RESTO D’ITALIA

Capitolo sanzioni: il nuovo Decreto Coronavirus prevede punizioni come l’arresto fino a 3 mesi e fino a 206 euro di ammenda per chi non rispetta i limiti agli spostamenti e le nuove misure disposte in Lombardia e nelle altre 11 province per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Sono peraltro le stesse sanzioni già previste per chi violava le disposizioni previste finora nelle zone rosse. Cosa cambia nel resto d’Italia? Il governo con un secondo decreto intende disporre la conferma della sospensione di una serie di attività come congressi medici, gite, assembramenti per partite e discoteche. Ma vuole anche raccomandare di nuovo alcune misure di sicurezza come la distanza interpersonale. Prevista la sospensione di matrimoni e funerali e di eventi e spettacoli di qualsiasi natura per i quali può esserci un assembramento tale da non rispettare la distanza sopraccitata. Infine, per quanto riguarda i viaggi, la raccomandazione è di limitare la mobilità ai casi strettamente necessari, mentre permane il divieto di mobilità per i soggetti in quarantena ovvero quelli risultati positivi al Coronavirus.

CLICCA QUI PER LA BOZZA DEL NUOVO DECRETO CORONAVIRUS (da Repubblica)

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER CONTE ALLE 2:40 DI NOTTE





