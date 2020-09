Automobilista spara dal parabrezza ad un’altra auto/ Video Usa: choc in autostrada…

Far west in Florida alcuni giorni fa. Un uomo ha esploso diversi colpi di pistola direttamente dal parabrezza della sua auto. La Dashcam all’interno dell’auto ha ripreso tutto l’incidente, avvenuto nei giorni scorsi sulla Highway 417 della Florida, nella Contea di Orange. Il protagonista di questo episodio è Marco Mazzetta, che ha pubblicato su YouTube il filmato in cui è intento a sparare contro una Nissan 370Z mentre viaggia a 150 km/h. Secondo quanto raccontato dallo stesso Mazzetta, il conducente della vettura sportiva giapponese stava guidando in maniera aggressiva, tamponando il suo veicolo dopo una frenata. L’automobilista poi lo avrebbe superato puntandogli contro una pistola. In quel momento Marco Mazzetta ha deciso di aprire il fuoco. “So che questo video non mi riprende nei miei momenti migliori, ma spero che qualunque idiota criminale con una pistola da adesso ci penserà due volte prima di caricare, brandire e puntare la sua arma da fuoco contro qualcuno per un incidente stradale”, ha dichiarato Mazzetta a Wesh 2.

AUTOMOBILISTA SPARA IN AUTOSTRADA E…

La vicenda assurda, tanto quanto la dinamica. Il video di Dashcam mostra l’auto dell’altro automobilista che guidava in maniera aggressiva e a un certo punto è passato molto vicino a quella di Marco Mazzetta, che dal canto suo ha frenato finendo per essere colpito dall’altra vettura prima che gli sfrecciasse vicino. Poi si è vista la macchina rallentare prima che l’autista tirasse fuori la pistola puntandola contro il finestrino. Per questo Marco Mazzetta ha tirato fuori la sua pistola e sparato tramite il finestrino anteriore. La Florida Highway Patrol ha spiegato che questo video dimostri quanto sia pericoloso discutere con altri automobilisti in autostrada, in quanto non si conosce la mentalità dell’altro automobilista. Molte persone, ad esempio, portano armi in macchina. “Questa situazione avrebbe potuto portare a sparare a qualcuno, a uccidere qualcuno”, ha dichiarato Kim Montes della Florida Highway Patrol.





© RIPRODUZIONE RISERVATA