Autopsia Andrea Purgatori, ultimo esame clinico/ In campo anche i periti di Ilaria Alpi e Cucchi

E’ stato effettuato ieri mattina l’ultimo esame clinico dell’autopsia di Andrea Purgatori, giornalista e conduttore televisivo morto lo scorso 19 luglio dopo un ricovero ospedaliero durato 4 mesi. La famiglia vuole conoscere con esattezza le cause di morte del proprio caro e soprattutto capire se vi siano stati degli errori da parte dei medici, di conseguenza è stato disposto l’accertamento autoptico sul corpo del volto di La7. Le analisi sono state effettuate, come specificato da Repubblica attraverso il proprio sito, presso il policlinico di Roma Tor Vergata, dove si sono ritrovati tre esperti della procura, due della difesa e uno per la parte civile.

Il corpo di Andrea Purgatori era stato già esaminato ma si attendevano le analisi sul materiale celebrare prelevato a luglio, di conseguenza si era fissato un nuovo appuntamento, quello di ieri mattina. Dagli ultimi esami è emerso un ispessimento del cervello che è stato sottoposto ai raggi x da parte dei medici esperti per cercare di capire il perchè di tale situazione. Bisognerà comprendere se l’ipotesi dell’infezione sia plausibile nonché verificare la presenza di eventuali ischemie cerebrali.

ANDREA PURGATORI, AUTOPSIA VERSO CONCLUSIONE: IL TEAM IN CAMPO

Gli avvocati della famiglia di Purgatori hanno interpellato un luminare come il medico che partecipò alla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, la nota giornalista Rai e il suo operatore, uccisi in Somalia nel 1994 in circostanze mai realmente chiarite. Si tratta di Vincenzo Lorenzo Pascali che di recente era intervenuto anche nel caso Stefano Cucchi, il geometra che venne pestato a morte presso la caserma Casilina.

La procura ha invece nominato il dottor Luigi Tonino Marsella, Cavaliere della Repubblica, il professor Alessandro Mauriello e il ricercatore Michele Treglia. I magistrati hanno chiesto al ‘team’ che venga stabilita “l’epoca della morte, la causa della stessa, i mezzi che l’hanno determinata e ogni altra circostanza utile ai fini dell’accertamento delle cause del decesso di Andrea Purgatori”.

