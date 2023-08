Autostrade, traffico in tempo reale/ Coda sulla A7 Serravalle-Genova. La A14 direzione Taranto…

Giornata di partenze in tutta Italia in vista del Ferragosto. Nonostante i rincari del carburante, gli italiani scelgono ugualmente di partire in auto e di usufruire delle ferie per passare qualche giorno in relax. Vediamo allora la situazione delle autostrade italiane alla vigilia di Ferragosto, con gli esperti che hanno segnato la giornata sul calendario come “bollino rosso”, essendo previste le partenze di migliaia e migliaia di persone, sia verso sud che verso nord.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Sinner trionfa a Toronto, la Russia attacca l'Ucraina

Sulla A7 Serravalle-Genova, coda tra Genova Bolzaneto e bivio A7/A12 Genova-Livorno. Il traffico è causato da lavori. Code a tratti anche tra Bologna Porto Panigale e Bologna Fiera per traffico intenso sulla A14 Bologna-Taranto, in direzione Puglia. Sulla stessa autostrada si segnalano rallentamenti anche tra Castel San Pietro e il bivio A14/Diramazione Ravenna.

Ponte Morandi, 5 anni fa il crollo ma niente giustizia/ La tragedia e la sentenza attesa (14 agosto 2023)

Traffico in tempo reale: code in direzione Bologna

Sulla A14 in direzione Bologna, invece, traffico bloccato tra il Bivio A14 e Diramazione Ravenna e Imola per veicolo in fiamme alle 8:42 del mattino. Coda inoltre tra Sulla A27 Venezia-Belluno, traffico di 1 km tra Belluno svincolo e bacio A27/SS 51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Inoltre traffico rallentamento tra Pedaso e Grottammare per veicolo in avaria. Sulla A25 Torano-Pescara si segnala vento forte tra Pratola Peligna-Sulmona e Torre de’ Passeri-Casauria. Al momento non si segnalano altri rallentamenti in corso.

Supermercati aperti a Ferragosto 2023/ Info e orari 15 agosto: Esselunga, Coop, Carrefour...

Già da qualche giorno, la situazione delle autostrade e del traffico in tempo reale è seria, ma non critica. Tendenzialmente le code non hanno superato i 2 km anche nei giorni scorsi, essendo tanti anche gli italiani che hanno scelto – a causa dei gravi rincari – di rimanere a casa in questo Ferragosto 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA