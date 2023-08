Autostrade, traffico in tempo reale oggi 13 agosto/ Code sulla A12 per un incidente

Il traffico nelle autostrade di tutta Italia oggi, domenica 13 agosto, preoccupa coloro che si sono messi al volante per andare in vacanza. È bollino rosso infatti in queste ore, dato che si sono registrati dei rallentamenti e delle lunghe code in diverse direzioni. Soprattutto a Sud verso le località turistiche, ma anche a Nord. È importante dunque che gli automobilisti che si stanno apprestando a salire sui propri mezzi si informino costantemente sulla situazione per evitare di rimanere bloccati e valutare eventuali percorsi secondari.

In base ai dati in tempo reale sul traffico forniti dal portale di Autostrade per l’Italia ci sono fin da questa mattina degli “snodi” dove non è semplice percorrere il tratto. È il caso ad esempio della A12 Genova – Roma in direzione Liguria. All’altezza di Rapallo e Recco si è formata una coda di 1 km, dal km 28.4, a causa di un incidente. Poco più avanti, a Genova Nervi, c’è anche un veicolo in avaria. Problemi anche sulla A14 Bologna – Taranto in direzione Sud, dove ci sono dei rallentamenti a tratti, soprattutto tra Bologna Borgo Panigale e Imola, per traffico intenso.

Autostrade, traffico in tempo reale oggi 13 agosto: i dati da bollino rosso

L’elenco in tempo reale delle Autostrade in Italia colpite dal traffico oggi, domenica 13 agosto, non è ancora finito. È da segnalare anche un rallentamento sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce in direzione Sud. Una coda si è formata tra Masone e il bivio A26/A10 Genova – Ventimiglia a causa dell’intenso numero di veicoli presenti. Anche la A27 Venezia – Belluno in direzione Nord è stata colpita dal fenomeno. È presente al momento una coda di 1 km tra lo svincolo per Belluno e il bivio A27/SS 51 Alemagna per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. I rallentamenti ci sono anche sulla A30 Caserta – Salerno in direzione Sud con una coda di 2 km tra Mercato San Severino e il bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Infine, dovranno avere pazienza anche coloro che sono diretti al Traforo del Monte Bianco, dato che c’è una coda in corrispondenza Piazzale Italiano verso Chamonix. L’attesa prevista è di almeno 15 minuti.











