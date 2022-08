Autostrade, traffico tempo reale 2 agosto 2022/ Bollettino: 8 km di coda in A10

Agosto, spostamenti in corso per tanti italiani in partenza per le ferie. Anche oggi, martedì 2 agosto, saranno centinaia di migliaia le persone che si metteranno in auto per raggiungere i luoghi di vacanza. Vediamo allora qual è la situazione del traffico in tempo reale sulle autostrade. Alle 11:05, Autostrade.it segnala una coda di 8 km tra Celle Ligure e Arenzano per incidente. Verso Genova, è consigliata l’entrata ad Arenzano mentre l’uscita consigliata provenendo da Ventimiglia è Varazze. Alle 11:20, si registra coda su Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord provenendo da Roma verso Pisa per traffico intenso.

Sullo stesso tratto autostradale, verso Napoli, coda su Bivio A1/A11 Firenze-Pisa Nord provenendo da Bologna verso Pisa per traffico intenso. Al km 267 in direzione Milano si registrano code a tratti tra Calenzano e Bivio A1-Variante per traffico intenso. Sull’A9 Lainate-Como Chiasso si registra una coda al Km 23.3 in direzione Svizzera tra Turate e lo svincolo di Lomazzo Sud per incidente.

AUTOSTRADE, TRAFFICO TEMPO REALE: CODE E CHIUSURE

Sull’A14 Bologna-Taranto si registrano code a tratti tra Castel San Pietro e Imola, in direzione Taranto, al Km 56.7. Più precisamente, il tratto interessato è quello situato tra Castel San Pietro e il Bivio A14/Diramazione Ravenna per traffico intenso. Coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 sul tratto Genova-Ventimiglia per traffico congestionato al Km 131.7 in direzione Genova. In direzione Milano, al Km 120.7, coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per riduzione di carreggiata. Sull’A9, al Km 33 in direzione: Svizzera, coda in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso.

Sull’A13 Bologna-Padova, al Km 116.7, coda su Bivio A13/A4 Torino-Trieste provenendo da Bologna verso Brescia per traffico intenso. Al Km 70.4 direzione Bologna, chiusura ai pesanti con peso superiore alle 7.5 tonnellate in entrata a Rovigo fino alle 23:00 del 06/11/2022 verso Bologna per lavori. Sulla Roma-Teramo, in direzione Tangenziale Est, coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.











