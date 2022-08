Autostrade, traffico tempo reale 3 agosto 2022/ 2 km di coda tra Orvieto e Attigliano

Nuova giornata di traffico e code sulle autostrade italiane. Sono tanti i “villeggianti” che anche oggi hanno scelto di partire per raggiungere le mete estive prescelte dove passare le vacanze. Tra milioni di italiani in partenza, lavori vari e incidenti, anche oggi il bollettino in tempo reale delle autostrade ci restituisce un quadro fatto di attese e disagi. Cominciamo dalll’A1 Milano-Napoli. In direzione della città partenopea, al Km 454.4, coda di 2 km tra Orvieto e Attigliano per lavori. Sull’A4 Milano-Brescia, nel tratto Pero-Monza al Km 138.2 in direzione Trieste, code a tratti tra Nodo di Pero e Bivio A4/Tangenziale Nord MI per traffico intenso.

Sempre sull’A4, nel tratto tra Sesto San Giovanni e Milano, code a tratti al Km 126.2 in direzione Torino. Più precisamente le code sono concentrate tra Sesto e il Bivio A4/Raccordo Viale Certosa: la causa il traffico intenso. Sull’A7 Serravalle-Genova, precisamente tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, al Km 120.7 si registra una coda di 2 km per riduzione di carreggiata. Sull’A9 Lainate-Como Chiasso al Km 41.63 in direzione svizzera c’è una coda per attraversamento Dogana Svizzera, tra Como Monte Olimpino e Chiasso.

AUTOSTRADE, TRAFFICO TEMPO REALE: CODE E DISAGI

Proseguiamo il nostro bollettino in tempo reale sulla situazione delle autostrade italiane in questo 3 agosto andando ad analizzare altri tratti stradali. Sull’A12 Genova-Roma, in direzione Rosignano, tra Rapallo e Chiavari si registra una coda di 1 km per lavori, al Km 31.6. Sull’A14 Bologna-Taranto, invece, attenzione alle condizioni meteorologiche: si registra infatti vento forte tra Taranto Nord e Bivio A14/SS7 Appia. Sul traforo del Monte Bianco, coda al Km 11.8 in direzione Chamonix in corrispondenza Piazzale Italiano: attesa prevista 30 minuti. Coda anche in direzione Cormayeur, in corrispondenza Piazzale Francese. Attesa prevista un’ora.

Sull'A3 Napoli-Salerno si registra una coda tra Angri Sud e Angri per lavori, al Km 31 in direzione Napoli. Al Km 51.7 coda tra Vietri sul Mare e Salerno per traffico intenso in direzione Salerno. Infine sull'A24 Roma-Teramo, coda tra Via Fiorentini e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria al Km 7.3 in direzione Tangenziale Est.











