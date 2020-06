Avatar 2, set riparte dopo lockdown/ Budget da 1 miliardo per 4 film: e il Covid…

Pubblicità

Il set di Avatar 2 è uno dei primi a ripartire dopo il lockdown. Ad annunciarlo, pubblicando una foto su Instagram, è il produttore del film Jon Landau insieme al regista James Cameron sulle piste dell’ aeroporto di Wellington. Il produttore, il regista Cameran e altri 60 membri del set sono così sbarcati in Nuova Zelanda che li ha accolti, nonostante la pandemia da Covid non sia stata ancora superata, perché considerati, come scrive Renato Franco per il Corriere della Sera «soggetti di valore economico». Avatar 2, infatti, ha un budget importantissimo pari a 250 milioni. Il secondo capitolo di Avatar, tuttavia, non sarà l’ultimo. Sono, infatti, previsti altri 4 capitoli del film che, con il primo capitolo, incassò oltre 2 miliardi e 800 milioni di dollari. Per realizzare i 4 capitoli previsti è stato stanziato un budget da 1 miliardo di dollari. Avatar 2 uscirà nelle sale il 17 dicembre 2021, Avatar 3 nel 2023, mentre Avatar 4 e Avatar 5 arriveranno rispettivamente nel 2025 e nel 2027.

AVATAR 2: “TERMINATE LE SCENEGGIATURE DEI SEQUEL”

Avatar è pronto a tornare con ben quattro nuovi capitoli di cui il primo è previsto per il 2021. In Avatar 2, Jake Sully e Neytiri saranno una famiglia, ma ad un certo punto saranno costretti a lasciare la loro casa per tuffarsi in nuove avventure partendo per regioni inesplorate di Pandora. Sarà una grandissima produzione che regalerà nuove emozioni agli amanti del genere che potranno continuare a sognare anche con gli altri capitoli della saga. Il regista Cameron, infatti, in un’intervista ha dichiarato: “Dal 2013 fino ad oggi abbiamo essenzialmente progettato l’ intero universo che avremmo raccontato in questi quattro nuovi film. Abbiamo scritto i film e abbiamo terminato le sceneggiature di tutti e quattro i sequel. Abbiamo scelto gli attori e abbiamo girato le performance in motion capture per il secondo Avatar, per il terzo e per la prima parte del quarto”. Tutto è pronto, dunque, per la ripartenza del set di Avatar 2.



