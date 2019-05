Avatar/ Su Italia 1 il film di James Cameron (oggi, 28 maggio)

Oggi, martedì 28 maggio, in prima serata su Italia 1 va in onda il film “Avatar”, diretto, scritto, prodotto e co-curato dal regista James Cameron. La pellicola del 2009 è interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez, e Sigourney Weaver. Lo sviluppo di “Avatar” è iniziato nel 1994, quando Cameron scrisse un trattato di 80 pagine sul film. Le riprese avrebbero dovuto iniziare dopo il completamento di “Titanic”, ma secondo Cameron la tecnologia necessaria per il film non era ancora disponibile. Il lavoro sul linguaggio dei Na’vi è iniziato nel 2005 e Cameron ha iniziato a sviluppare la sceneggiatura e l’universo di Pandora all’inizio del 2006. Le musiche del film sono state realizzate dal compianto James Horner mentre la fotografia del film è stata realizzata da Mauro Fiore.

Avatar, la trama del film

Anno 2154. L’umanità si appresta a sbarcare su Pandora, su cui vive la popolazione dei Na’vi. Sul pianeta, che appartiene al sistema di Alfa Centauri, si trovano ricchi giacimenti di Unobtanium, la risposta ai gravi problemi energetici che assillano la Terra. Gli umani però non possono stabilirsi sul pianeta per via dell’atmosfera tossica, per questo motivo sono costretti a indossare delle maschere o utilizzare degli Avatar, ibridi metà umani e metà Na’vi che possono essere controllati telepaticamente. Quando suo fratello viene ucciso in una rapina, l’ex marine Jake Sully decide di prendere il suo posto in una missione su Pandora. In cambio di un costoso intervento che gli restituirà l’uso delle gambe, Jake deve infiltrarsi nella popolazione Na’vi e raccogliere informazione per il colonnello Quaritch, che lavora per la compagnia interplanetaria RDA. Mentre inizia a legare con la tribù nativa e si innamora della bellissima Neytiri, Jake scoprirà le vere intenzioni della compagnia che prevede di sterminare i Na’vi. Jake sarà costretto a prendere posizione e combatte in un’epica battaglia per il destino di Pandora.

