“Avevo ragione su vaccini, mi hanno isolato”/ Covid, Garavelli “Sanità ha fallito”

L’immunologo e primario dell’Ospedale di Novara, Pietro Luigi Garavelli dichiara l’addio alla professione medica e alla sanità pubblica, e si dice “deluso da come mi hanno trattato, isolato dopo aver preso alcune posizioni su terapie precoci contro il Covid e l’efficacia dei vaccini“. Il professore, intervistato dal quotidiano La Verità, invia un messaggio, con il quale intende ribadire che questo non è più il suo mondo, perchè la sanità ha fallito per come ha gestito la pandemia. Il 31 luglio inizierà il percorso per la pensione, ma aveva deciso di abbandonare già due anni fa quando, a causa della sua partecipazione alle manifestazioni anti Green Pass, era stato sanzionato per aver fatto delle affermazioni considerate “no-vax”.

Garavelli infatti aveva detto pubblicamente che “i vaccini pubblicizzati come unica arma contro il Covid, in realtà erano solo oggetto di propaganda“, visto che come conferma ora il medico “la scienza mi ha dato ragione e dimostrato che la fine della pandemia è arrivata perchè il virus è mutato, non perchè il vaccino ha funzionato“. Ma, prosegue “Purtroppo nell’opinione pubblica resterà solo la mia immagine in piazza con il megafono, senza sapere che ciò che dicevo era vero”.

Immunologo Garavelli lascia la sanità “Deluso da come è stata trattata la pandemia”

Garavelli, immunologo, ora accusa anche i colleghi “scienziati” di averlo diffamato quando per primo sottolineava l’importanza delle cure primarie e preventive a base di “idrossiclorochina, all’ivermectina, all’azitromicina“, tutti farmaci che come sostiene il professore “avevano un’efficacia ben provata, cme confermano numerosi studi“. E aggiunge “Potevano salvare vite, la negazione di queste terapie dimostra una colpa rispetto a tantissimi morti che si potevano evitare“.

Per questo motivio ed essere sempre stato ma accusato di appartenere al movimento no-vax, dice Garavelli "sono deluso, lascio perchè ho avuto anche strascichi psicologici", e non risparmia neanche critiche all'attuale sistema sanitario pubblico che "provato dal Covid, ora non riesce neanche a garantire ai pazienti le cure primarie". E su vaccini ed effetti collaterali suggerisce "Ascoltate Ciro Isidoro, professore ordinario di patologia generale, che è un grande esperto sia sull 'efficacia di questi vaccini anti Covid a mRna sia sulle problematiche che possono causare".











