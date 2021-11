Avversaria Italia spareggi playoff Mondiali 2022/ Chi contro gioca la Nazionale?

Chi sarà l’avversaria dell’Italia negli spareggi playoff per i Mondiali 2022? Per prima cosa, ricordiamo la formula di questi spareggi che sono diversi rispetto al passato. Vi sono infatti dodici squadre partecipanti – le dieci seconde dei gironi più le due migliori della Nations League che sono rimaste fuori dalle prime due piazze dei propri gruppi – per soli tre posti in lizza. Queste Nazionali saranno suddivise in tre gruppi da quattro squadre ciascuno, all’interno dei quali si disputeranno le semifinali in gara secca il 24 marzo 2022 e poi anche la finale naturalmente tra le vincitrici delle due semifinali, anch’essa in gara secca e in programma il 29 marzo.

Di conseguenza oggi pomeriggio in occasione del sorteggio in programma alle ore 17.00 conosceremo sia il nome dell’avversaria dell’Italia nella semifinale spareggi playoff sia l’abbinamento per l’eventuale finale, da raggiungere ovviamente vincendo la prima partita per poi andare a caccia del successo decisivo. È una formula che non consentirà margine d’errore: per andare ai Mondiali Qatar 2022 bisognerà vincere due partite su due, eventualmente anche ai tempi supplementari oppure ai calci di rigore, dal momento che si tratta appunto di sfide in partita secca.

AVVERSARIA ITALIA SPAREGGI PLAYOFF MONDIALI 2022: LE POSSIBILI RIVALI

Dunque, il primo passo sarà la semifinale: l’Italia, campione d’Europa in carica, sarà naturalmente testa di serie e questo permetterà agli Azzurri di giocare in casa, evidentemente contro una Nazionale che non è testa di serie. La possibile avversaria dell’Italia nella semifinale spareggi playoff per i Mondiali 2022 sarà dunque una fra Turchia, Polonia, Macedonia del Nord, Ucraina, Austria e Repubblica Ceca. Le più pericolose potrebbero essere la Turchia e la Polonia di Lewandowski, ma in una partita singola ci sono pochi calcoli da fare, come ci ha insegnato l’Austria agli ottavi di Euro 2020 vinti dall’Italia ai supplementari.

Se tutto andrà bene, ci sarà poi la finale, che come detto sarà contro la vincente dell’altra sfida del nostro “girone”, che sarà anche quella tra una testa di serie e una non testa di serie. Di conseguenza, in finale potremmo sfidare anche una testa di serie e allora è bene ricordare i nomi di queste altre cinque Nazionali: Portogallo, Scozia, Russia, Svezia e Galles. Tra queste ovviamente l’opzione peggiore sarebbe il Portogallo, a seguire la Svezia che fatalmente ci ricorderebbe l’eliminazione di quattro anni fa…



