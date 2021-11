DIRETTA/ Irlanda del Nord Italia video streaming Rai 1: Istvan Kovacs sarà l’arbitro

DIRETTA IRLANDA DEL NORD ITALIA: L’ARBITRO

Questa sera la diretta di Irlanda del Nord Italia sarà affidata al fischietto rumeno Istvan Kovacs, che pure sarà chiamato in campo a Belfast assieme agli assistenti Marinescu e Artene e con il quarto uomo Fesnic: Dankert e Pickel saranno alla postazione Var. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, pure scopriamo subito che questo in stagione ha messo da parte già 17 presenze in campo, ma non ha ancora diretto alcun incontro riservato alle nazionali: pure per il rumeno contiamo a tabella 87 cartellini gialli e due rossi sventolati, come pure otto calci di rigore concessi.

Ampliando pure la nostra analisi scopriamo che Kovacs in carriera non ha mai incontrato la selezione maggiore azzurra, ma ha seguito gli Under 21 e 19 dell’Italia: leggiamo invece un precedente con la nazionale dell’Irlanda del nord, diretta contro San Marino nel torneo del 2026-17 di qualificazioni ai mondiali. (agg Michela Colombo)

DIRETTA IRLANDA DEL NORD ITALIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Irlanda del Nord Italia sarà naturalmente garantita in chiaro per tutti come sempre su Rai Uno, canale numero 1 del telecomando. Questo significa che, per seguire la partita della nostra Nazionale, sarà disponibile anche la diretta streaming video sempre accessibile a tutti tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

IRLANDA DEL NORD ITALIA: DECISIVA PER GLI AZZURRI!

Irlanda del Nord Italia, in diretta lunedì 15 novembre 2021 alle ore 20.45 presso Windsor Park a Belfast, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Ultima chiamata per gli azzurri dopo l’inaspettato epilogo della sfida contro la Svizzera. L’Italia ha avuto il colpo del ko con il rigore di Jorginho ma l’italo-brasiliano, come già accaduto nel match d’andata, ha sbagliato dagli undici metri e ora la corsa per il primo posto è tutta in mano alla differenza reti, col Ct Mancini che deve fare sempre i conti con una squadra con tante defezioni.

L’Italia per ottenere il primo posto dovrà necessariamente vincere in casa dell’Irlanda del Nord, avversario ostico ma ormai fuori da tutti i giochi. Dovrà però sperare di mantenere i 2 gol di vantaggio nella differenza reti rispetto alla Svizzera, che in casa contro la Bulgaria si qualificherebbe segnando 2 gol in più rispetto agli azzurri. Per fare un esempio, se l’Italia dovesse vincere 0-2 in Irlanda del Nord ma la Svizzera battesse 4-0 i bulgari, sarebbero gli elvetici a volare direttamente in Qatar come primi e agli azzurri toccherebbero i play off. Si prospetta una serata ad altissima tensione agonistica.

PROBABILI FORMAZIONI IRLANDA DEL NORD ITALIA

Le probabili formazioni della diretta Irlanda del Nord Italia, match che andrà in scena a Windsor Park a Belfast. Per l’Irlanda del Nord, Ian Baraclough schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Magennis, Washington. Risponderà l’Italia allenata da Roberto Mancini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match a Windsor Park a Belfast, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Irlanda del Nord con il segno 1 viene proposta a una quota di 12.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.50, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.25.



