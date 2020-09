Avvocato regala “bonus divorzio” a praticante/ “Ma se il matrimonio supera 3 anni…”

Se non sapete cosa regalare ad una coppia per il loro matrimonio, potreste pensare ad un “buono divorzio”. Questa è l’idea che è venuta ad un avvocato di Caserta, un’avvocatessa per la precisione. Una sua collaboratrice si è sposata e lei ha pensato di farle questo regalo di “buon” auspicio. È una specie di voucher che copre le spese legali in caso di separazione. La vicenda è stata ricostruita da Il Messaggero, secondo cui questo “bonus” ha una durata triennale. In caso di successo matrimoniale può essere convertito in denaro. Una provocazione forse sconveniente per qualcuno, visto che in un’occasione del genere si è circondati da persone entusiaste e che ti augurano amore eterno. Nella fattispecie, però, questo regalo si rivela più utile di quel che può sembrare. Se il matrimonio funziona, viene convertito in denaro, che torna sempre utile. Se invece fallisce, le spese legali sono coperte.

CASERTA, “BONUS DIVORZIO” COME REGALO DI NOZZE

Dietro questo singolare regalo di matrimonio c’è l’avvocatessa Carmen Posillipo del Foro di Santa Maria Capua Vetere. Il legale, specializzato in diritto di famiglia, alla sua praticante ha regalato questo buono sollevando un dibattito. Ma si tratta di una provocazione con cui l’avvocato ha voluto evidenziare la tendenza all’aumento delle separazioni nei primi tre anni di matrimonio. «Se questo matrimonio supererà i tre anni, convertirò il buono in denaro», ha dichiarato il legale, come riportato da Il Mattino. La professionista nel biglietto di auguri agli sposi ha scritto di aver scelto il “bonus divorzio” «un po’ per esorcizzare, un po’ per gioco e anche per scaramanzia». Infatti, ha aggiunto nel bigliettino che «il costo della fine di un matrimonio manda in rovina ogni famiglia, quindi prima di usare questo buono pensateci bene. Auguri». E lunga vita (insieme) agli sposi.



