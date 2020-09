Sposa ubriaca picchia le invitate/ Clamorosa rissa al matrimonio: arriva la polizia

Un matrimonio senza dubbio non usuale quello che si è tenuto negli scorsi giorni a Swansea, la seconda città più popolosa del Galles, nel Regno Unito. Durante il fine settimana appena passato, è successo di tutto soprattutto fra donne e amiche, complice qualche bicchiere di vino di troppo. E’ noto e risaputo come i britannici siano abbastanza avvezzi ad alzare un bel po’ il gomito, e questa tradizione non è venuta meno in quella che per molti viene considerata la festa più grande della vita, ovvero, il giorno delle nozze. Fatto sta che in molti hanno iniziato a bere, ed in particolare la sposa e le sue amiche, fino a che dalle risate e gli scherzi si è passati alle mani, con il gruppo del gentil sesso che se le è date di santa ragione, una clamorosa rissa. Tra l’altro nessuno degli invitati ha cercato di dividere le donne, “godendosi” lo spettacolo (forse anche loro troppo ubriachi per poter intervenire), fino a che qualcuno non ha ben pensato di chiamare la polizia per riportare l’ordine al matrimonio.

MATRIMONIO FOLLE: SPOSA UBRIACA PICCHIA LE AMICHE, NESSUNO INTERVIENE MA…

Ovviamente la scena clamorosa è stata immortalata da numerosi ospiti invitati alla festa, e il video è stato successivamente postato sui social. Nel filmato in questione si vede appunto la festeggiata in abito bianco avventarsi come un’ossessa su alcune delle sue amiche, tra cui anche una che sembra troppo sbronza e che non riesce nemmeno a difendersi dai colpi ricevuti. Nel video virale si vedono numerose inoltre donne invitate a terra, fra cui anche una damigella che se la dormivano alla grande, sempre a causa dei fumi dell’alcol. Dopo che è arrivata la polizia a interrompere la festa, erano davvero pochi quelli che sono riusciti ancora a reggersi in piedi, anche se non è ancora ben chiaro quale sia il motivo che abbia spinto la sposa a picchiarsi con le amiche, nonostante tra l’altro un abito particolarmente ingombrante e che al termine della rissa è andato rovinato. Solamente la mattina seguente gli agenti hanno potuto prendere una testimonianza “comprensibile”.



