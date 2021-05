Awed scheletrico a L’Isola dei Famosi 2021/ Sta male? Lo staff smentisce malori ma…

Awed come sta? Nelle ultime ore a L’Isola dei Famosi 2021, il giovane influencer ha avuto un malore in Honduras che l’ha costretto a lasciare momentaneamente la spiaggia. Cosa è successo? A smentire che sia successo qualcosa di grave è stato proprio lo staff del giovanissimo influencer che sui social ha postato un post scrivendo: “ci siamo informati con la produzione e smentiamo che sia svenuto o altri malori”. Niente di grave quindi per Awed che, dopo i controlli di routine, ha fatto ritorno sulla spiaggia confermando che il suo stato di salute è ottimo. Una volta rientrato nella playa, il giovane ha avvisato gli altri naufraghi che la produzione del programma ha deciso di fornire razioni di riso più abbondanti per tutti. Non solo, visto il suo notevole dimagrimento, il giovane naufrago potrà contare su integratori alimentari necessari per contrastare i numerosi cali di zucchero riscontrati nelle ultime settimane.

ISOLA DEI FAMOSI 2021/ Diretta e eliminato: notte di fuoco tra Awed e la Tittocchia

Awed troppo magro a L’Isola dei Famosi: come sta?

Tutto quindi procede alla grande per Awed, il noto Youtuber anche se il suo staff ha voluto rassicurare tutti i fan sulle condizioni di salute del ragazzo chiarendo che non c’è nulla di preoccupante in corso. Le condizioni di salute di Awed sono ottime e gli consentono di poter proseguire la sua avventura in Honduras. Per dovere di cronaca va detto che nelle ultime ore Awed non è stato il solo a sentirsi male, diversi sono i naufraghi che sono stati costretti a ricorrere all’aiuto del team medico per via delle difficilissime condizioni. Sui social in tantissimi hanno sottolineato la magrezze dello youtuber scrivendo: “raga Awed è davvero troppo magro…o gli danno del cibo di nascosto o lo devono far ritirare.. vederlo così mette i brividi!”. Diciamo che i fan dell’influencer possono stare tranquilli, visto che la produzione ha provveduto a tutti i controlli del caso e il noto youtuber può proseguire la sua avventura nel reality show di Canale 5.

LEGGI ANCHE:

TITTOCCHIA IN TOPLESS A LETTO CON AWED "HO VISTO LE TETT*"/ Foto, lui "Non potevo..."BEATRICE MARCHETTI/ Akash: "Sei la più bella di tutte! L'Isola sei tu per me"

© RIPRODUZIONE RISERVATA