Awed Simone Paciello e Emanuela Tittocchia nuova coppia?/ Scene hot da “fidanzatini”…

Awed Simone Paciello non si da per vinto. Questo possiamo dirlo forte perché nonostante l’enorme calo di peso all’Isola dei Famosi 2021, non ha perso mai la sua verve e non solo come concorrente, perché spesso si da da fare per il fuoco e per altre mansioni, ma anche come compagno di avventura. Proprio in questo senso sembra che sia proprio lui l’artefice di un ritrovato vigore da parte di Emanuela Tittocchia. L’attrice si è accorta dell’interesse dello youtuber e così ha deciso di dargli un’occasione sentendosi di nuovo friccicarella. A dire il vero l’attrice ha affermato di non sentirsi ormai così da tempo e questo non le ha impedito di lasciarsi andare ad un primo bacio con Awed con e senza la lingua se vogliamo essere proprio precisi. Dal canto suo Awed, a differenza degli altri naufraghi, non ha mai messo a dormire il suo senso da latin lover ma questa volta sembra ad un passo da un risultato importante.

Awed all’Isola dei Famosi 2021 nonostante il malore non si abbatte e con la Tittocchia…

Ad aiutare i due ci ha pensato la produzione che ha concesso un morbido letto a tre coppie dell’Isola dei Famosi 2021 compresa quella composta da Awed ed Emanuela Tittocchia. I due si sono dati subito alla pazza gioia con l’attrice con il seno al vento e lo yooutuber pronto a massaggiarla mettendosi sopra a cavalcioni. La notte è passata via veloce per loro e la mattina dopo anche Rosaria Cannavò ha cercato di indagare sulla questione ma senza scoprire molto altro. Awed, però, in settimana ha avuto un malore e per questo è stato portato via per accertamenti. Solo al suo ritorno la produzione ha deciso di concedere ai naufraghi più riso.

