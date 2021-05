Awed Simone Paciello/ “Fariba Tehrani? Non so se è vera..”, nuovo scontro con Vera Gemma?

Awed ha dei dubbi su Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi 2021

Awed continua a resistere. Il nostro youtuber dell’Isola dei Famosi 2021 tiene duro e nonostante la situazione sia ormai un po’ ‘tragica’ per il suo fisico, continua a fare gioco e, soprattutto, a parlare di tutto e tutti. Anche nei giorni scorsi ha avuto di parlare di Fariba e del suo comportamento. Awed ne parla con l’amico Matteo Diamante che racconta che alla fine è la personalità a vincere in questo tipo di gioco anche se lei spesso lascia pensare di avere un sostegno fuori, un gruppo forte come quello che segue la figlia Giulia e anche quello che segue Pierpaolo Pretelli. Proprio per questo la persiana è quindi convinta di poter andare avanti sempre e comunque e questo non permette ad Awed di capire che tipo di persona è davvero Fariba se il suo comportamento sia comunque reale oppure se ci sia qualcosa di ‘truccato’ nel suo modo di fare. La sua conclusione è che chi è più umano arriva primo a casa come Drusilla Gucci che ha mollato ma che se avrebbe avuto un’altra mentalità sarebbe andato più lontana.

Awed poi ammette che non è facile fare delle alleanze in un contesto così difficile, senza agi e senza comfort, ma anche esprimere sè stessi perché lontani dal proprio contesto. Dall’altro lato, però, ci potrebbero essere guai in vista per Awed visto che all’Isola dei Famosi 2021 è arrivato il momento di ricevere in studio Vera Gemma. Questo significa che l’attrice avrà modo di dire ancora la sua su Awed e togliersi qualche sassolino dalla scarpa adesso che è tornata e ha avuto modo di vedere video e sentire alcune esternazioni del suo ex amico?

